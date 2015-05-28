تولید جوجه یکروزه در ایران گرانتر از جهان است

حسن مهرباني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه به صورت ماهيانه در كشور يك ميليون قطعه مرغ مادر جوجه ريزی می شود، افزود: بيش از ۱۰۰ميليون جوجه يك روزه گوشتی به صورت ماهيانه جوجه ريزی خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه استان مازندران در بخش جوجه یک روزه ۲۵درصد توليد كشور را دارد، بيان كرد:حدود ۲.۵ ميليون تن قطعه مرغ مادر در سال در استان مازندران جوجه ريزی می شود.

دبیر انجمن جوجه ایران ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هزار تن مرغ در شرکت پشتیبانی داریم که اگر قیمت مرغ به دلیل نوسانات بازار افزایش پیدا کند ما آن مرغ ها را وارد بازار خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص مرغ های حامل داروی آنتی بیوتیک که امروزه در بازار عرضه می شود، گفت: برخی از شرکت ها امروزه مرغ های بدون آنتی بیوتیک با قیمت های بالاتر به بازار عرضه می کنند.

وی در پایان با بیان به اینکه امیدوارم مصرف آنتی بیوتیک در کشورمان کاهش پیدا کند، گفت: مسلما اگر وزن مرغ پایان دوره را کم کنیم می توانیم مرغ جوانتری به بازار عرضه کنیم و مصرف مقدار زیادی از آنتی بیوتیک کاهش پیدا می کند.