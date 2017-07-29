جزئیات عرضه جوجه یکروزه دربورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، با توافق میان انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت پایه ۱۷ هزار تا ۱۸ هزار ریال برای عرضه هر قطعه جوجه در بورس مصوب شده است تا از افزایش کاذب قیمت ها در بازار تحت تاثیر به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا جلوگیری به عمل آید.

این قیمت در حالی به عنوان نرخ مصوب هر قطعه جوجه یک روزه تعیین شده که انتظارات از افزایش حدود ۳۰ درصدی تولید جوجه در کشور طی سال جاری حکایت دارد.

پیش بینی افزایش میزان تولید جوجه یک روزه در حالی مطرح است که عرضه کنندگان این صنعت برای عرضه تولیدات خود در بورس کالای ایران در صف پذیرش هستند. بطوریکه با وجود گذشت تنها چند ماه از پذیرش جوجه یک روزه در بورس، نزدیک به ۷۰ مجموعه یا مجوز پذیرش خود را دریافت کرده و یا در حال سپری کردن مراحل قانونی لازم و ارایه مدارک هستند.

برقراری تعادل قیمتی و ایجاد آرامش هر چه بیشتر در بازار با جلوگیری از نوسانات کاذب، شفافیت قیمت ها در فضای مبتنی بر رقابت و از همه مهم تر تکمیل زنجیره محصولات کشاورزی در حوزه مرغ و تخم مرغ از مهم ترین دلایلی است که بر لزوم عرضه گسترده و افزایش تعداد عرضه کنندگان جوجه یک روزه در بورس کالا تاکید دارد.

علی قاسمی، از تولیدکنندگان جوجه یکروزه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهم ترین مزایای این اتفاق، قرار گرفتن قیمت ها در محدوده ای واقعی و منطقی بوده که به دلیل نبود پنهان کاری، دستکاری های قیمتی و اطلاعات نادرست، فضای معاملات کاملا شفاف و رقابتی دنبال می شود.

وی با اشاره به شرایط پذیرش در بورس و رعایت برخی استانداردهای کمی و کیفی برای عرضه محصول در این بازار افزود: رعایت استانداردهای کمی برای عرضه در بورس منجر به این امر می شود که فضای بازار شفاف شده و به تعادل لازم بین عرضه و تقاضا دست یابیم. ضمن اینکه لزوم رعایت این استانداردها طبق شرایط بورس، به اطمینان بخشی از کیفیت محصولات عرضه شده در بورس منجر می شود.

وی تسهیل و روان سازی فرآیند فروش محصول را نیز از دیگر مزایای عرضه در بورس کالا برشمرد و گفت: البته هر کالایی وارد بورس شود مزایای خاص خود را دارد؛ اما نکته اساسی برای عرضه هر نوع محصولی در بورس کالا انجام معاملات براساس نظام عرضه و تقاضا است که شفافیت را بالا می برد.

قاسمی در پایان تاکید کرد: تعادل قیمتی در بازار مرغ یکی دیگر از دستاوردهای عرضه گسترده جوجه یک روزه در بورس کالا است که به زودی با رشد عرضه ها در بورس و استفاده از ابزارهای مالی در این بورس شاهد تنظیم مناسب بازار محصولات مختلف از جمله مرغ خواهیم بود.