ریزگردها در آسمان خراسان شمالی/ هوای بجنورد در مرز هشدار

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان خراسان شمالی به ویژه شهر بجنورد از روز پنجشنبه گذشته شاهد وجود ریزگردها در آسمان این شهرهستند، اما عصر امروز میزان آلودگی ناشی از ریزگردها، هوای این شهر را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.

معاون هواشناسی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب افزود: غبار ناشی از ریزگردها، امروز موجب شده است تا دید افقی در اکثر شهرستانهای این استان از جمله بجنورد، شیروان، مانه و سملقان، جاجرم و فاروج به کمتر از ۵ کیلومتر برسد.

نادر نصرتی اظهار امیدواری کرد که با وزش احتمالی باد و یا بارش باران طی روزهای آتی وضعیت هوا بهبود یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به وضعیت نامطلوب هوا در این استان، کارگروه بحران خراسان شمالی نیز تشکیل جلسه داده است.

گفته می شود، منشا عمده ریزگردهایی که در فضای خراسان شمالی دیده می شود بیشتر از خاک کشور ترکمنستان وارد این استان می شود.

استان ۹۱۰ هزار نفری خراسان شمالی ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان دارد.