میزان ریزگردها از ۴۰ به ۱۷۰۰ میکروگرم در مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آراسته ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی روز هوای پاک در ارومیه با اشاره به اینکه متاسفانه ریزگردها طی سالهای اخیر یکی از مشکلات اصلی در حوزه آلودگی هوای ارومیه و شهرهای استان از جمله سردشت و بوکان است، افزود: هم اکنون میزان ریزگردها در استان از ۴۰ میکروگرم بر مترمکعب به هزار و ۷۰۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ریزگردهای کشورهای همسایه عامل اصلی افزایش میزان آلودگی هوای استان هستند، اظهار داشت: ریزگردهای داخلی که دلیل کاهش پوشش گیاهی مراتع و خشکسالی بروز یافته و ریزگردهای خارجی نیز از کشورهای عراق، سوریه و عربستان وارد کشور می شوند.

سرپرست اداره کل حفاظ محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به رایزنیهای انجام شده برای اجرای طرحهای تثبیت در منشا ریزگردها، عنوان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، میزان منواکسید کربن در هوای ارومیه استاندارد بوده و در ساعت پیک ترافیک شاهد افزایش میزان منواکسید کربن هستیم.

آراسته بر لزوم توجه ویژه مسئولان و خودرو سازها به موضوع استفاده از سوختهای پاک بجای سوختهای فسیلی شد و ادامه داد: تغییرات اقلیمی، کاهش میزان بارشها و خشکسالی به دلیل استفاده از سوختهای فسیلی بوده که در صورت عدم حذف این سوختها از چرخه مصرف، مشکل گرم شدن زمین اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وی با اعلام اینکه چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهری برای سنجش کیفیت هوا در شهر ارومیه وجود دارد افزود: ایستگاههای استانی شامل چهار ایستگاه در ارومیه بوده و در شهرستانهای سلماس، سردشت، خوی و بوکان نیز هر کدام یک ایستگاه موجود است که ایستگاه سلماس و سردشت سنجش ذرات را انجام می دهند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر ارومیه نیز با بیان اینکه متاسفانه میزان استقبال خودروهای ارومیه از مراکز معاینه فنی خودروها مطلوب و معقول نیست، گفت: در حال حاضر تنها ۱۵ درصد خودروهای مشمول به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند.

محمد ستارپور ادامه داد: استفاده از سوختهای یورو چهار، خروج خودروهای فرسوده از ردیف ناوگان حمل و نقل شهری بخصوص اتوبوسرانی، تاکسی های دارای عمر بالای ۳۰ سال نباید مورد غفلت واقع شود.