تاثیر چاقی مادر باردار بر سیستم ایمنی نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یک مطالعه جدید توسط تیم تحقیق دانشگاه کالیفرنیا، چاقی زنان در دوران بارداری می تواند موجب کاهش عملکرد سیستم دفاع ایمنی بدن نوزاد شود که او را مستعد ابتلا به انواع بیماری ها می کند.

افزایش وزن مادران باردار ارتباط مستقیمی با بروز بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت، فشار خون حاملگی و زایمان زودرس دارد و در نوزادان این مادران احتمال بروز دیابت و بیماری های قلبی و آسم بیشتر می شود.

در مطالعه محققین دانشگاه کالیفرنیا ۳۹ مادر باردار تحت نظر قرار گرفته شدند. از این تعداد، ۱۱ مادر وزن طبیعی و ۱۴ مادر وزن بالا داشته اند و ۱۴ مادر دیگر کاملا چاق بوده اند.

بررسی سلول های ایمنی خون بند ناف نوزادان این مادران باردار نشان داد در آنهایی که مادران چاق داشته اند پاسخ سلول های ایمنی به آنتی ژن های باکتری ها بسیار کمتر از نوزادانی بود که مادرشان وزن طبیعی داشته اند. همچنین تعداد سلول های CD۴ T cells که از سلول های مهم سیستم ایمنی است در نوزادان مادران چاق با کاهش همراه بود.

همچنین مشخص شد که تعداد ائوزینوفیل های خون بند ناف نوزادان مادران چاق کم است. ائوزینوفیل ها دسته ای از گلبول های سفید هستند که نقش مهمی در کنترل علائم آلرژی و آسم ایفا می کنند. محققان می گویند این یافته می تواند افزایش احتمال آسم در این نوزادان را توجیه کند.

در این تحقیق مادران دارای شاخص توده بدنی ۲۵ تا ۲۹.۹ دارای اضافه وزن تلقی شدند و مادران دارای شاخص توده بدنی ۳۰ و بالاتر در گروه چاق قرار گرفتند.