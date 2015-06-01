به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید امیر عباس بهاری افزود: در این طرح جهادی، ابتدا شناسایی و رفع معضلات و نابسامانی های شهری در ۴ محور فنی و عمرانی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت سپس با بهره گیری از ۸۰۰ نیروی کارشناس و خدمات شهری به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به اقدامات معاونت فنی و عمران منطقه در ناحیه ۶ گفت: این ناحیه بنا به موقعیت مکانی از مشکلات و معضلات خاصی برخورراد است که در حوزه عمرانی سعی شده است کلیه پیام های ۱۳۷ موجود در این ناحیه بررسی و در جهت رفع آن اقدام شود.

شهردار منطقه ۴ افزود: در این طرح ۶۹ تن آسفالت در معابر ناحیه ۶ از جمله خیابان درختی، میدان بهزیستی، زیر پل بزرگراه شهید زین الدین، و خیابان احسان روبروی آتش نشانی و ... پخش شد و ۹۹ متر مربع لکه گیری جدول شد.

بهاری در ادامه به اقدامات طرح جهادی حوزه امورشهری و محیط زیست اشاره کرد و گفت: این حوزه با بکارگیری۸۸۴ نفر نیروی انسانی توانست اقدامات بسیار خوبی را در ناحیه ۶ اجرایی کند.

وی گفت: از جمله این اقدامات می توان به مرمت درب دریچه ،نصب جدول،زوائد فیزیکی ،مرمت دور دریچه فلزی ، حذف بتن وسط خیابان جایگزینی دریچه با سنگدال، زوائد فیزیکی میله سفید رنگ، سیمانکاری پیاده رو، هم سطح سازی دریچه، سیمان کاری چاله، جمع اوری جدول اضافه، ستون سفیدرنگ زواید فیزیکی، زوائد فیزیکی سبز رنگ، زوائد فیزیکی کنار جدول داخل خیابان، زوائد فیزیکی در سطح ناحیه شش اشاره کرد.

بهاری با بیان اینکه طرح فوریتی شناسایی و رفع مشکلات شهری طرحی ادامه دار خواهد بود افزود: این طرح در طول سال تداوم خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در مرحله نخست این طرح که در محلات ناحیه ۳ این منطقه اجرا شد، تمامی مشکلات عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و فرهنگی و اجتماعی به صورت کارشناسی بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شد.

شهردار منطقه ۴ گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این طرح به صورت هفتگی در تمامی نواحی اجرایی می شود.