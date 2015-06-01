محمد صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از انتقادات از حضور مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو در برنامه «خندوانه» اظهار داشت: قراردادی که توسط سایت ها منتشر شده است، قرارداد غیر قانونی نیست. این کار قانونی، رسمی و در راستای فعالیت‌های فرهنگی مترو است.

وی ادامه داد: ما برای کاهش هزینه های مترو نیاز به برنامه های فرهنگی داریم و بهترین و پرنفوذترین راه برای انتقال پیام های فرهنگی صدا و سیما است و شبکه «خندوانه» به دلیل مخاطب زیادی که دارد برای این انتقال این پیام ها انتخاب شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شرکت بهره‌برداری مترو با بیان اینکه روزانه بیش از ۲.۵ میلیون نفر در مترو تردد می کنند و ما نیاز به آموزش‌های شهروندی در حوزه مترو داریم، عنوان کرد: این قرارداد برای فرهنگ‌سازی و انتقال پیام های فرهنگی با برنامه «خندوانه» مطرح شده است، اما دعوت از میهمانان و میزان برنامه به ما ربطی ندارد و بر عهده برنامه‌سازان است. اینکه چرا حضور مدیرعامل مترو طولانی‌تر از سایر میهمان ها بود، ربطی به قرارداد ما ندارد. این دیگر انتخاب برنامه‌ساز است که با یک مصاحبه‌شونده چقدر مصاحبه می‌کند و با میهمان دیگر به چه میزان، اما طبق قرارداد در ادامه برنامه افراد دیگری نیز از شهرداری به برنامه «خندوانه» خواهند آمد و امیدواریم در صورت پذیرش شهردار تهران به‌عنوان فینال، قالیباف در این برنامه حضور یابد و گزارشی در خصوص حوزه مترو به مردم ارائه کند.

به گفته صائبی، پیام های فرهنگی در این برنامه تا پایان قرارداد ادامه خواهد یافت و به‌ طور مثال روز شنبه، روز خندیدن و مهربانی در مترو است. تا به امروز این نوع فرهنگ‌سازی‌ها جواب داده و امیدواریم با طرح مسائل حاشیه ای این موضوع تحت‌الشعاع قرار نگیرد.