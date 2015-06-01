غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ابوالحسن داوودی به عنوان رییس شورای صنفی نمایش در سمت خود باقی ماند، گفت: در جلسه امروز دوشنبه یازدهم خرداد، مصطفی شایسته به عنوان نماینده کانون پخش کنندگان، ابوالحسن داوودی به عنوان نماینده کانون کارگردانان، محمد قاصد اشرفی، غلامرضا فرجی و محمدرضا صابری نمایندگان انجمن سینماداران معرفی شدند.

وی تاکید کرد: بعد از رای گیری انجام شده ابوالحسن داوودی به عنوان رییس شورای صنفی نمایش، آشتیانی پور به عنوان نایب رییس و غلامرضا فرجی به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد: در این جلسه فیلم سینمایی «خداحافظی طولانی» به کارگردانی فرزاد موتمن برای اکران عید فطر با گروه سینمایی اریکه ایرانیان قرارداد بست.

فرجی در پایان گفت: شورای صنفی نمایش در راستای حمایت از فیلم «من دیه‌گو مارادونا هستم» به کارگردانی بهرام توکلی، مقرر کرد تا این فیلم خارج از سهمیه اکران در گروه آزاد قرارداد بسته و به نمایش خود در سینماها ادامه دهد.