مدیر گروه «ادب و هنر» شبکه چهار سیما منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رستم‌وندی طی حکمی ضمن اشاره به تاریخ پر افتخار ایران در حوزه ادب و هنر، به تصویر کشیدن هنر رنگارنگ سرزمین گوهرخیز و شناساندن میراث ادبی کشور را ضروری برشمرد و حمید ابراهیمی را به سمت مدیر گروه جدید «ادب و هنر» شبکه چهار منصوب کرد.

وی همچنین به تولید انواع برنامه های فاخر هنری و ادبی در همه شاخه ها به‌ ویژه تئاتر، شعر و ادبیات تاکید کرده است.

حمید ابراهیمی دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده هنر و معماری است.

وی پیش از این تجربه مدیریت در طرح و برنامه و اطلاعات برنامه ریزی شبکه مستند سیما را داشته است و برنامه هایی نظیر «مجموعه تئاتر های دیوانگان متفکر»، «اسناد چه می گویند»، «روی پلک صبح» و «گنجینه صبر» را تهیه و کارگردانی کرده است.