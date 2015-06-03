پیگیر مشکلات اشتغال جنوب استان بوشهر هستیم/ احداث جاده وفاق

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ موسی احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم دیر اظهار داشت: شهرستان دیر از ظرفیت‌های بالا و پتانسیل‌های آشکار و پنهانی برخوردار بوده و نیازمند ترسیم چشم اندازی با طرح‌های اولویت‌دار و زیرساختی است.

وی گفت: متاسفانه وضعیت زیرساخت‌های شهرستان دیر ضعیف است و در بحث توزیع اعتبار از منابع تبصره ۲۲ نیز به همین دلیل بیشترین مبلغ به شهرستان دیر اختصاص یافت.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه نیمه تعطیل جاده وفاق اظهار داشت: حدود سه کیلومتر از جاده وفاق زیرسازی و قریب به ۳۰۰ میلیون از اعتبار آن تامین شده است ولی نفت عقیده دارد در اینگونه پروژه‌ها باید اعتبار اختصاص یافته تقسیم شده و بخشی از آن را نیز مجموعه استان متقبل شود.

وی علت دوم و اصلی متوقف شدن پروژه جاده وفاق، تعیین وضعیت شهرک دریاشهر اعلام کرد و بیان داشت: پس از تعیین وضعیت شهرک دریا شهر که مسیر جاده وفاق نیز از آن می گذرد، می‌توان انتظار پیشرفت این پروژه را داشت و مسلما آن را پیگیری خواهیم کرد.

پیگیری جدی برای پروژه شهرک دریا شهر

احمدی گفت: از اینکه دیگران پروژه شهرک دریا شهر را برای انتقال به مناطق خود دنبال می‌کنند شکی در آن نیست ولی ما نیز با جدیت تمام آن را پیگیری خواهیم کرد و هیچ مانعی برای استقرار این شهرک ده هزار واحدی وجود ندارد.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر گفت: از تمام ابزارهای مد نظر برای تحقق مصوبه اشتغال استفاده کرده‌ایم.

احمدی با بیان اینکه تلاش های گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده ایم و همچنان از وضعیت موجود راضی نیستم، گفت: با اینکه در نشست‌ها، مصاحبه‌ها، نطق‌ها و تذکرات مجلس مسئله اشتغال را بارها مطرح و تبعات امنیتی ناشی از بی‌توجهی به آن را در بسیاری از جلسات عنوان کرده‌ایم ولی متولیان امر به سادگی از کنار آن گذشتند و امروز شاهد برخی تحرکات از سوی مردم هستیم.

وی افزود: تحقق امر اشتغال نیازمند عزم استانی و همگام شدن تمامی دستگاه های استان و مجمع نمایندگان است تا نتایج مثبت آن را شاهد باشیم.

لزوم رفع مشکل مجوز قایق‌های صیادی و تفریحی

عضو شورای اسلامی بندر دیر نیز گفت: مردم با مشکلاتی در حوزه پزشک قانونی مواجه هستند و باید این مشکلات رفع شود چون خانواده داغدار متوفی نمی‌توانند چنین اجحافی را تحمل کنند.

حجت الاسلام طالب عاشوری گفت: متاسفانه رئیس بیمارستان کنگان با حفظ سمت به عنوان پزشک قانونی شهرستان دیر است و متوفیان شهرستان دیر باید به مدت ۵ روز در سردخانه در انتظار تعیین وضعیت باشند و پس از آن به خانواده وی تحویل داده می‌شود که این بازه زمانی به دلیل چند شغله بودن ایشان چندان مناسب نیست و باید تدابیر دیگری از سوی متولیان امر بهداشت و درمان اندیشیده شود.

وی با اشاره به مشکل مجوز دار شدن برخی از قایق‌های صیادی و تفریحی گفت: در شهرستان دیر ۳۰۱ قایق دارای مجوز هستند و ۲۰۰ قایق دیگر نیز بدون هویت مشغول صید و صیادی هستند.

برخی از ادارات شهرستان دیر گدا شده‌اند

وی افزود: انتظار می ‌رود نماینده محترم مجلس برای رفع این مشکل و پیگیری صدور مجوزهای جدید اقداماتی انجام داده و مشکل چندین ساله صیادان را رفع کند.

این عضو شورای شهر دیر ادامه داد: با صراحت کامل بیان می‌کنم که برخی از ادارات شهرستان دیر گدا شده‌اند و حق مردم را تضییع می کنند.

عاشوری افزود: اداراتی نظیر مخابرات، برق و آب فقط از مردم هزینه‌های زیادی می‌گیرند و در مقابل خدمات چندانی ارائه نمی دهند.

وی گفت: مشکل آب روستاهایی نظیر دمیگز، کمک به حوزه ورزش و جوانان، مشکل اشتغال جوانان، بندر آزاد یا نیمه آزاد شدن دیر، مشکلات ناشی از صید ترال و ... از مواردی است که مردم برای حل آنها، منتظر سرانگشت تدبیر دولت هستند.