مصرف ۸ میلیون مترمکعبی سوخت هیزمی در کشور

خداکرم جلالی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در بسیاری از مناطق برای تامین انرژی از سوخت هیزمی و بوته ای استفاده می شود، گفت: در ۷ ماهه ابتدایی امسال ۴۹۶ هزار و ۱۸۷ بوته به ثبت رسید که براساس گزارش‌های مردمی سال قبل که ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار بود، ۸۰ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اقدامات سازمان جنگل‌ها در زمینه تامین آبگرمکن خورشیدی نقش بسیار مهمی در کاهش استفاده از سوخت‌های بوته ای داشته است، افزود: در برخی روستاها گازرسانی به روستاها توسط وزارت نفت انجام گرفت که از جمله تامین کپسول گاز و سوخت رسانی فسیلی باعث شد که مصرف سوخت های بوته ای و هیزمی کاهش یابد.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه هنوز مصرف بالای سوخت هیزمی را در برخی مناطق کشور داریم، اظهارداشت: این مناطق بحرانی شناسایی شد و اطلاعات آن به وزارت نفت منتقل شده است که امیدواریم هرچه سریعتر سوخت رسانی به این روستاها انجام شود.

جلالی با اشاره به اینکه در جنگل‌های شمال ۴ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و کمتر از ۲۰ خانوار شناسایی شده است که در برخی از این روستاها سوخت جنگلی استفاده می کنند، گفت: براساس آمارهای موجود مصرف حدود ۷ تا ۸ میلیون مترمکعب مصرف سوخت هیزمی و بوته‌ای در کشور داریم که این رقم در گذشته ۱۲ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده تاکنون کافی نبوده و باید رقم استفاده از سوخت جنگلی به صفر کاهش یابد، افزود: از برنامه های ما در وزارت جهادکشاورزی هم این است که میزان مصرف سوخت‌های جنگلی را به حداقل برسانیم که البته تاکنون هم با اجرای استفاده از انرژی‌های نو مانند خورشید، استقبال خوبی از سوی ساکنان این مناطق انجام شده است.