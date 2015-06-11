اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ سایه رکود بر اقتصاد چین

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

سی ان بی سی : روسیه برای مقابله با تورم بالا نیاز به اعمال سیاست پولی انقباضی است.

داچ ول : دستور کار اتحادیه اروپا مقابله با تولید گاز کربن و پرداختن به مسئله تغییرات اقلیمی به دلیل این موضوع است.

داچ ول : سفارشات صنعتی آلمان در ماه آوریل ۱.۴ درصد افزایش داشت.

راشا تودی : در انگلیس هر هفته ۸ هزار و ۳۰۰ نفر در معرض از دست دادن خانه خود به دلیل بدهی های مالی هستند.

خبرگزاری فرانسه : چین و ژاپن به عنوان اقتصاد بزرگ دوم و سوم جهان مذاکرات همکاری تجاری خود را دوباره بعد از سال ۲۰۱۲ میلادی از سر گرفتند.

خبرگزاری فرانسه : سازمان تامین اجتماعی آمریکا تنها ظرف مدت ۱۰ سال، ۱۷ میلیارد دلار از معلولین این کشور بیش از تعرفه های مرسوم هزینه دریافت کرده است.

نیوز نو : سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، پیش بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی از ۳.۷ درصد که در ماه آوریل داشت، به ۳.۱ درصد کاهش داد.

استریت اینسایدر : نمایشگاه محصولات نفتی (اکسپو پترولیوم) از ۹ تا ۱۱ ماه جاری میلادی با حضور بیش از ۱۰۰ کشور در استان «آلبرتا» کانادا برگزار خواهد شد.

داچ ول : خارج کردن یونان از اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات مالی این کشور به عنوان راه حل آخر سران اتحادیه اروپا است.

میدل ایست آنلاین : لیبی در آستانه ورشکستگی اقتصادی است.

مارکت واچ : تقویت بیشتر دلار بزرگترین دشمن برای اقتصاد امریکا است.

خبرگزاری فرانسه : رشد اقتصادی ژاپن سرعت گرفته است.

بیزنس اسپکتیتور : رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال جاری میلادی کمتر از پیش بینی‌ها انجام شده خواهد بود و از ۲.۴ درصد بیشتر نخواهد بود.

​فین فکتس : صادرات آلمان در ماه آوریل ۷.۴ درصد افزایش داشت و به ارزش ۱۱۱.۷ میلیارد دلار رسید.

فایننشال تریبون : ۸ شرکت اروپایی در حوزه انرژی به دنبال سرمایه گذاری ۲.۸ میلیارد دلار در ایران هستند.

نیوز نو : خطر رکود اقتصادی در چین وجود دارد.

اینتر فکس : روسیه برنامه ای برای واردات نفت از ایران ندارد.