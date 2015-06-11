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۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۱

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ سایه رکود بر اقتصاد چین

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ سایه رکود بر اقتصاد چین

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

سی ان بی سی : روسیه برای مقابله با تورم بالا نیاز به اعمال سیاست پولی انقباضی است.

داچ ول : دستور کار اتحادیه اروپا مقابله با تولید گاز کربن و پرداختن به مسئله تغییرات اقلیمی به دلیل این موضوع است.

داچ ول : سفارشات صنعتی آلمان در ماه آوریل ۱.۴ درصد افزایش داشت.

راشا تودی : در انگلیس هر هفته ۸ هزار و ۳۰۰ نفر در معرض از دست دادن خانه خود به دلیل بدهی های مالی هستند.

خبرگزاری فرانسه : چین و ژاپن به عنوان اقتصاد بزرگ دوم و سوم جهان مذاکرات همکاری تجاری خود را دوباره بعد از سال ۲۰۱۲ میلادی از سر گرفتند.

خبرگزاری فرانسه : سازمان تامین اجتماعی آمریکا تنها ظرف مدت ۱۰ سال، ۱۷ میلیارد دلار از معلولین این کشور بیش از تعرفه های مرسوم هزینه دریافت کرده است.

نیوز نو : سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، پیش بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی از ۳.۷ درصد که در ماه آوریل داشت، به ۳.۱ درصد کاهش داد.

استریت اینسایدر : نمایشگاه محصولات نفتی (اکسپو پترولیوم)   از ۹ تا ۱۱ ماه جاری میلادی با حضور بیش از ۱۰۰ کشور در استان «آلبرتا» کانادا برگزار خواهد شد.

داچ ول : خارج کردن یونان از اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات مالی این کشور به عنوان راه حل آخر سران اتحادیه اروپا است.

میدل ایست آنلاین : لیبی در آستانه ورشکستگی اقتصادی است.

مارکت واچ : تقویت بیشتر دلار بزرگترین دشمن برای اقتصاد امریکا است.

خبرگزاری فرانسه : رشد اقتصادی ژاپن سرعت گرفته است.

بیزنس اسپکتیتور : رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال جاری میلادی کمتر از پیش بینی‌ها انجام شده خواهد بود و از ۲.۴ درصد بیشتر  نخواهد  بود.

فین فکتس : صادرات آلمان در ماه آوریل ۷.۴ درصد افزایش داشت و به ارزش ۱۱۱.۷ میلیارد دلار رسید.

فایننشال تریبون : ۸ شرکت اروپایی در حوزه انرژی به دنبال سرمایه گذاری ۲.۸ میلیارد دلار در ایران هستند.

نیوز نو : خطر رکود اقتصادی در چین وجود دارد.

اینتر فکس : روسیه برنامه ای برای واردات نفت از ایران ندارد.

 

کد مطلب 2770641
علیرضا کمندی

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