آیت الله جوادی آملی میراث دار حقیقی علامه طباطبایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور علی رضا یلدا، از چهره های ماندگار کشور در علم پزشکی، در چهارمین همایش «طبیب روحانی» که به بزرگداشت آیت الله جوادی آملی اختصاص داشت در سخنانی به لزوم برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این همایش ها تنها تعریف و تمجید از شخصیتهای برجسته علمی نیست چرا که اساسا این بزرگواران نیازی به اینگونه تعاریف ندارند بلکه هدف اصلی این همایش ها این است که سجایای علمی و اخلاقی این عالمان بزرگوار به عنوان الگو در سطح جامعه معرفی شود، تا بتوانیم با درس گرفتن از آنها به مقام علمی و اخلاقی آنها نزدیک شویم.

وی ادامه داد: لزوم و توجه مسائل اخلاقی همواره مورد تاکید دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است چرا که معتقدیم نیاز واقعی بشر با پیشرفت تکنولوژی هنوز مشخص و برطرف نشده و این اضطرابها و استرس ها ناشی از همین امر است.

علی رضا یلدا مشکل اصلی جامعه امروز را کمبود ایمان عملی دانست و گفت: آنچه جامعه امروز ما به آن نیاز دارد ایمان عملی و عمل کردن به آنچه که می دانیم است، چرا که دانش در بین افراد جامعه کم نیست اما متاسفانه به آنچه می دانیم عمل نمی کنیم، امیدوارم با تاسی به شخصیت هایی همچون آیت الله جوادی آملی و الگو قرار دادن آنها به هدف واقعی این همایش دست یابیم.

در ادامه غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به انتخاب نام طبیب روحانی برای این همایش گفت: نفس انتخاب نام طبیب روحانی برای این همایش معنا و پیامی دارد، وقتی دانشگاهی که دانش طب جسمانی در آن تدریس می شود همایشی در خصوص طب روحانی برگزار می کند در حقیقت اعلام می دارد که طب ابدان به تنهایی کافی نیست و درمان کامل وقتی حاصل می شود که علاوه بر آموختن دانش پزشکی با طب روحانی نیز آشنا باشیم.



وی در ادامه به ریشه واژه «حکیم» در تاریخ ادبی و واژگانی کشور پرداخت بیان داشت: در تاریخ اسلام و به ویژه در فرهنگ شیعی و ایرانی ما واژه حکیم به تعداد معدودی از عالمان اطلاق می شده است، حکیم دارای شخصیت معنوی، عقلی، دینی، عرفانی و اخلاقی توأمان است که افرادی مانند ملاصدرا و شیخ بهایی مصداق آن هستند و بنده می خواهم عرض کنم که در عصر ما عالمانی مانند علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی مصداق واقعی و بارز حکیم در فرهنگ اسلامی هستند.



غلامعلی حداد عادل در ادامه به بررسی و خوانش فرازهایی از مقدمه فاخر آیت الله جوادی آملی بر کتاب مفاتیح الحیات که از آثار برجسته ایشان در سالهای اخیر است پرداخت و گفت: از آنجا که بهترین راه برای معرفی یک شخصیت علمی معرفی آثار وی است بنده در این فرصت به معرفی کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی می پردازم. این کتاب بر اساس آیات و روایات معتبر نگاشته شده و دارای ۵ بخش به تعامل رابطه انسان با خود، انسان انسان با هم نوعان، مردم و نظام اسلامی، انسان با حیوان و انسان با محیط زیست است. این نوع نگرش به معارف اسلامی و اهل بیت علیهم السلام کار نوینی است.



وی در ادامه به خوانش فرازهایی از مقدمه فاخر این کتاب پرداخت و توضیح داد: مبنای آیت الله جوادی آملی در نگارش این کتاب سفر چهارم از اسفار اربعه است، همچنین از خصوصیات بارز علمی علامه جوادی آملی برقراری توازن میان عقل و نقل است که در این کتاب به این مساله توجه جدی شده است.



حداد عادل در پایان از روحیه انقلابی آیت الله جوادی آملی تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: باید از روحیه ایشان که در طول انقلاب اسلامی امام (ره) را تنها نگذاشتند و در مناصب مختلف مسئولیت پذیرفتند و نیز همواره همراه مقام معظم رهبری بوده اند سپاسگزاری کنم. روحیه انقلابی و مسئولیت پذیری ایشان زینت همه معارف الهی ایشان است.

آیت الله دکتر احمد احمدی، دیگر سخنران چهارمین همایش «طبیب روحانی» به تشریح ویژگی ها و سجایای اخلاقی، عرفانی و علمی آیت الله جوادی آملی پرداخت و اظهار داشت: ارسطو می گوید برای فهم اخلاق باید به سراغ انسانهای اخلاقی رفت. قرآن کریم نیز همواره در مسایل مختلف به ذکر نمونه ها می پردازد تا مفاهیم برای همه افراد قابل درک و فهم باشد. تاثیری که دیدن یک عارف یا فیلسوف که عرفان و فلسفه در وی محقق شده است، در جامعه می گذارد از چندین کتاب عرفانی یا فلسفی بیشتر است و آیت الله جوادی آملی مصداق همین نمونه های عینی است.



وی به ذکر خاطرات درس های مشترک خود و آیت الله جوادی آملی در محضر علامه طباطبایی پرداخت و بیان داشت: از همان دوران قدیم که بنده با آیت الله جوادی آملی در محضر علامه طباطبایی حاضر می شدم، صفات اخلاقی و علمی بسیاری مانند تواضع، پاکی، صفا، علمیت، ادب و از خود گذشتگی، در ایشان بروز و ظهور داشت.



دکتر احمدی، عارف حقیقی را دارای صفت شجاعت و در بین مردم بودن دانست و عنوان داشت: عارف حقیقی بر عکس دیدگاه بسیاری از افراد، کسی است که در حوادث اجتماعی بایستد و مبارزه کند که آیت الله جوادی آملی همواره در خط انقلاب بوده است.



عضوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله جوادی آملی را میراث دار حقیقی علامه طباطبایی دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از مراجع در گذشته به تفسیر قرآن کریم نمی پرداختند و آن را کار طلاب و علمای ساده می دانستند، آیت الله جوادی آملی با ادامه راه علامه طباطبایی حقیقتاً تفسیر را در حوزه های علمیه زنده کرد.



آیت الله احمدی در ادامه به شهامت علمی و مجاهدت عملی علامه جوادی آملی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مباحث علمی که بسیاری افراد جرئت ورود به آنها را نداشتند آیت الله جوادی آملی به دلیل تسلط به مبانی دینی به آنها ورود کرد مانند عرفان که ایشان با ورود به این حوزه به تدریس فصوص الحکمه و اسفار پرداختند و با تکیه بر مبانی قرآنی و حدیثی 9 جلد اسفار را در 15 جلد توضیح و تشریح کردند.



وی ادامه داد: تقریرات درس محقق داماد که درس ایشان از دشوارترین درسها در میان درس های مدرسان حوزه علمیه بود را آیت الله جوادی آملی منتشر کردند که کار بسیار ارزشمند است.



آیت الله دکتر احمد احمدی در پایان افزود: آیت الله جوادی آملی حقیقتا دارای توفیق الهی بسیار بوده است، ایشان یک مکتب فکری و علمی را راه اندازی کرده اند که هزاران طلبه در حد اجتهاد در این مکتب در داخل و خارج کشور تربیت شده اند و آثاری را منتشر کرده اند که از هر افراط و تفریطی دورمانده است.