هزینه ۲.۷ میلیارد دلاری پنتاگون برای مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پنتاگون می گوید که تاکنون ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صرف عملیات علیه داعش کرده و هزینه روزانه این نبرد اکنون معادل روزانه بیش از ۹ میلیون دلار است.

ائتلاف تحت رهبری آمریکا از ماه اوت سال گذشته مشغول انجام عملیات هوایی علیه مواضع گروه داعش در عراق و سوریه بوده است. این برای اولین بار است که پنتاگون جزئیات هزینه های این جنگ را اعلام می کند. سرشکن این مخارج نشان می دهد که دو سوم این هزینه ها از سوی نیروی هوایی بوده است.

همزمان کنگره آمریکا طرحی برای ممنوعیت هزینه بیشتر برای این جنگ را رد کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه ۵۷۹ میلیارد دلاری دفاعی این کشور را روز پنجشنبه تصویب کرد.

این مجلس متممی بر طرح بودجه دفاعی را برای متوقف کردن هزینه بیشتر برای نبرد با داعش رد کرد. هزینه عملیات ارتش آمریکا از زمان شروع عملیات به شدت بالا رفته است. کاخ سفید در روزهای گذشته اعلام کرد که ۴۵۰ مشاور نظامی دیگر به عراق می فرستد که شمار آنها را به ۳۵۰۰ افزایش می دهد.

با این وجود اما مقامات تاکید می کنند که هیچ نیروی رزمی به عراق نمی فرستند و ماموریت آمریکا آموزش نیروهای محلی است.

از سی دیگر روز پنجشنبه ژنرال دمپسی گفت که مداخله آمریکا در عراق می تواند گسترش یابد. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش گفت که یکی از گزینه های محتمل در آینده این است که واحدهایی برای هماهنگی حملات هوایی علیه داعش جایی نزدیک تر به خطوط مقدم مستقر شوند.