30 هزار نیروی آمریکایی در منطقه آماده مقابله با داعش/ فرار گسترده داعشی ها از تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ارتش این کشور آمادگی عملیات نظامی علیه عناصر تروریستی گروه داعش را دارد.

"جان کربی" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با "سی.ان.ان" اظهار داشت: ما بیش از 30 هزار نیروی نظامی در خاورمیانه داریم و آمادگی داریم در صورت تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به داعش وارد عمل شویم.

وی در ادامه گفت: داعش تهدیدی برای منطقه و امنیت ملی ما است اما هدف کنونی دستیابی به برخی ارزیابی ها و کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت عراق است.

منابع آمریکایی پیش از این از پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در عراق خبر داده و اعلام کرده بودند این هواپیماها برای حمله به اهداف گروه داعش استفاده نخواهد شد.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: در پی آغاز عملیات ارتش عراق در تکریت گروه تروریستی داعش خسارت بزرگی را متحمل شد و بسیاری از اعضای آن به سوی منطقه "الحویجه" در غرب کرکوک گریختند.