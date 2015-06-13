به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در نخستین هم‌اندیشی چگونگی آغاز به کار شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) با اشاره به اهمیت توسعه ساخت این شهر فرودگاهی، گفت: اگر بخواهیم در یک جمله شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را تعریف کنیم، باید بگویم این مجموعه جهان شهر ایران خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در این شهر فرودگاهی مردم حق انتخاب و قدرت انتخاب در حوزه‌های مختلف را خواهند داشت، افزود: در این شهر فرودگاهی پیش بینی بحث حمل و نقل، فناوری، لجستیک، صنعت با فناوری بالا، گردشگری و خدمات سایر حوزه‌ها در سطح بالای کیفی باید ارائه شود و ما باید بتوانیم با مدیریت جهانی مولفه‌های بین المللی را پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه هدف ما باید رقابت پذیری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با سایر فرودگاه‌های روز جهان باشد، ادامه داد: برای ارزیابی شاخص‌ها و معیارهای پیشرفت کار باید مقایسه در سطح جهان باشد نه منطقه و در این مقایسه‌‌ها توجه به کنش‌های اقتصاد، تجاری فرهنگی می‌تواند جذب سرمایه و ایجاد رقابت کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای تحقق رقابت جهانی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیاز به ثبات سیاسی، حقوقی، قضایی و تجاری است، همچنین تعهد به قراردادها، سهولت كسب و كار و انصاف بین‌المللی از بحث‌های بسیار مهمی است كه باید در فرودگاه امام(ره) رعایت شود، بنابراین رویكرد ما باید رویكرد جهانی باشد.

آخوندی افزود: در بحث‌های مالی و گمركی نیز این رویكرد جهانی باید لحاظ شود. علاوه بر این، رفتارها در فرودگاه نیز باید منصفانه و غیرتبعیض آمیز داشته باشد. به عبارت دیگر، رفتارها در كلاس و سطح جهانی باشد.

وی با اشاره به اهمیت سیستم اطلاع رسانی و امور اداری در فرودگاه های دنیا، تاكید كرد: اگر مدیریت ما، مدیریت جهانی بر مبنای وحدت رویه در فرودگاه باشد قطعا در این مسیر موفق خواهیم بود. در حال حاضر بیشترین همدلی و همراهی در دستگاه های مختلف برای تحقق این مدیریت مناسب وجود دارد. همه دستگاه ها مانند سپاه، قوه قضاییه و گمرك حمیت خوبی را از خود نشان داده اند.

آخوندی به عدم وجود تبعیض میان ملت‌ها در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اشاره كرد و افزود: همه ملل باید در چنین موقعیتی احساس امنیت و عدالت و انصاف كنند و عنصر بین المللی و جهانی بودن در شهر فرودگاهی امام خمینی رعایت شود.

وی ادامه داد: در این راستا، نیاز است به بحث آموزش‌ها و زبان بین المللی پرداخته شود تا بتوانیم یك سیستم یكپارچه از سطح مدیریت تا خدمات را فراهم كنیم. امید دارم بتوانیم این كار را با موفقیت انجام دهیم، چراكه هرگاه ما اراده و اجماع كرده‌ایم توانسته ایم به موفقیت برسیم.

وزیر راه و شهرسازی اظهار كرد: امروز تمامی دستگاه‌ها از مقامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اداری این انتظار را دارند كه موقعیت ایران در سطح بین الملل بازیابی و تثبیت شود و ما در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز چنین نیتی داریم. به همین خاطر همه دستگاه ها هدف كمك كردن به این مجموعه را دارند.

آخوندی یادآور شد: شهر فرودگاهی باید هماهنگی با حمل و نقل چندوجهی داشته باشد و با ریل، جاده و حتی دریا ارتباط خود را حفظ كند.



وی از تشكیل مركز هماهنگی حمل و نقل چندوجهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: پیگیر این مساله هستم كه یكپارچه سازی در حمل و نقل تركیبی برای فرودگاه امام محقق شود.

آخوندی، قلب تپنده شهر فرودگاهی امام را خود فرودگاه معرفی و اظهار كرد: در حال حاضر، تمركز اصلی ما امروز بر روی ساخت دو ترمینالِ «سلام» و «ایران شهر» است. ترمینال سلام طبق وعده داده شده تابستان سال آینده در اختیار مردم خواهد بود. همچنین فراخوان بین المللی ترمینال ایران شهر نیز اعلام شده است.

این عضو كابینه دولت یازدهم افزود: ترمینال سلام با زیربنای ۵۳ هزار مترمربع و ترمینال ایران شهر با مساحت بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع بزرگترین ترمینال شهر فرودگاهی است كه قابلیت تردد ۲۰ میلیون نفر مسافر را دارد و برنامه اولیه ما این است كه ترمینال ایران شهر با تامین مالی بخش خصوصی، سه ساله به بهره برداری برسد.