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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

تشکیل ۲۰۱ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف در هرمزگان

تشکیل ۲۰۱ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف در هرمزگان

بندرعباس-معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان گفت: از ابتدای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس و پایش بازار تا کنون، بازرسان این سازمان ۲۰۱ پرونده تخلف تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش اظهار کرد: بازرسان از ابتدای طرح نظارتی ۶۲۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مشمول طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در سطح استان بعمل آوردند.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را بیش از ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این مدت ۲۰۱ فقره پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

پیروی منش با اشاره به گستره این طرح افزود: این طرح نظارتی در سراسر استان و با حضور بازرسان در قالب گشت‌های انفرادی و گروهی مشترک انجام می‌شود و شامل نظارت بر ۴۱۳۶ واحد صنفی در سراسر استان مشمول طرح نظارتی خواهد بود.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان از ۵ رسته صنفی اصلی شامل «پارچه و پوشاک فرم مدارس، لوازم‌التحریر، خیاطان، کیف و کفش» به عنوان اولویت‌های اجرایی طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس یاد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با اعلام به سامانه تلفنی ۱۲۴ ما را در رصد بازار همیاری نمایند.

کد مطلب 6942367

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