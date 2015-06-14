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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰

حجت الاسلام روحانی در فرودگاه بجنورد:

خراسان شمالی استعدادهای مهمی در زمینه کشاورزی و گردشگری دارد

خراسان شمالی استعدادهای مهمی در زمینه کشاورزی و گردشگری دارد

بجنورد- رییس جمهور در بدو ورود به خراسان شمالی در فرودگاه بجنورد، گفت: این استان از نظر کشاورزی، معادن، صنعت و گردشگری استعدادهای مهمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در بدو ورود به خراسان شمالی در محل فرودگاه بجنورد، با ابراز مسرت از سفر به این استان همزمان با ۲۴ خرداد، سالروز تحقق حماسه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، اظهار کرد: مردم استان خراسان شمالی غیور و مرزدار بوده و همانند اهالی استان های خراسان رضوی و جنوبی زیر سایه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه های سفر یک روزه هیئت دولت تدبیر و امید به این استان، افزود: در سفر امروز استعدادها و ظرفیت های خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفته و طرح ها و برنامه ریزی هایی که با حضور مسئولان این استان در مرکز کشور پیش بینی شده به اطلاع مردم خواهد رسید.

حجت الاسلام روحانی افزود: خراسان شمالی از نظر کشاورزی، معادن، صنعت و گردشگری استعدادهای مهمی داشته و در این سفر نیز برای توسعه استان قدم های خوبی برداشته می شود.

رییس جمهور در خاتمه اظهار امیدواری کرد که سفر هیئت دولت تدبیر و امید به خراسان شمالی برای اهالی این استان منشأ خیر و برکت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهور و هیئت دولت تدبیر و امید دقایقی پیش در قالب نوزدهمین سفر استانی دولت یازدهم وارد بجنورد، مرکز خراسان شمالی شدند.

 

کد مطلب 2778235

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