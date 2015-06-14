آغاز کار مطالعاتی برای ورود نسل پنجم موبایل به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری در همایش راهکارهای نسل پنجم ارتباطات سیار که امروز در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد، با اشاره به برنامه ریزی پنج ساله کشور برای ورود به این فناوری اظهار داشت: در حوزه شبکه های نسل پنجم موبایل دیگر متخصصان مخابرات به تنهایی به ایفای نقش نمی پردازند و طراحی فناوری اطلاعات و کسانی که توپولوژی معماری شبکه را طراحی می کنند نیز در این فناوری نقش خواهند داشت.

وی با بیان اینکه مفاهیمی مانند (بیگ دیتا) در این نسل مفهوم پیدا می کند، خاطرنشان کرد: از حدود یکسال پیش کار گسترده مطالعاتی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حوزه نسل پنجم موبایل آغاز شده و هم اکنون پروژه های مختلفی طراحی و به نتیجه رسیده اند.

خوانساری از همکاری مشاوران خارجی در این پروژه مطالعاتی خبر داد و گفت: قرار است برنامه ای تنظیم شود تا در یک حرکت هماهنگ و جهت گیری منسجم فناوری نسل پنجم موبایل (FG) به کشور ورود پیدا کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: سال گذشته پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری های خود را با اتحادیه جهانی مخابرات برای استفاده از نظرات مشاوران این اتحادیه آغاز کرد. در سال جاری نیز قرار است کارگاه های تخصصی در این زمینه برگزار شود.

وی اتصال تمامی اشیاء با هم در هر مکان و زمان، حفظ ارزش ها در قبال استفاده از تکنولوژی در نسل های آینده و رعایت حریم شخصی و موارد امنیتی را از جمله دلایل ضرورت ورود مطالعاتی به نسل پنجم موبایل عنوان کرد و گفت: در این زمینه قرار است استراتژی مشخصی با هدف استفاده از پتانسیل و توان علمی کشور تنظیم شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته نسل پنجم موبایل تا پنج سال آینده در کشور پیاده سازی شده و تا ۱۰ سال آینده به صورت کامل به مرحله اجرا و استفاده می رسد.