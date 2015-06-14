دولت منتقدان و نقد سازنده و منصفانه را نعمت می داند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر یکشنبه در جمع علما و روحانیان، ایثارگران و خانواده های معظم شهدا و منتخبان استان خراسان شمالی، با بیان این که خراسان شمالی یکی از استان های مرزبان و مرزدار کشور است، افزود: این استان سوابق فرهنگی و اندیشمندان و استعدادهای فراوانی داشته و از نظر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی نیز ویژه است.

وی اضافه کرد: بر این اساس خراسان شمالی می تواند در توسعه این منطقه و نیز کل کشور نقشی بیش از میزان فعلی داشته باشد.

حجت الاسلام روحانی با اشاره به این که هدف سفر هیئت دولت تدبیر و امید به این استان نیز آشنایی بیشتر دولت مردان با ظرفیت های و پتانسیل های خراسان شمالی بود، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید تلاش می کند تا در حد وسع و توان خود راه پیشرفت و توسعه این استان را هموار کند.

رییس جمهور در ادامه با بیان این که برای توسعه بیش از پیش کشور می بایست همه نیروها دست به دست هم دهند، تصریح کرد: توسعه ایران اسلامی به دست مردم و نه به دست دولت صورت می گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقدهای صورت گرفته به عملکرد دولت یازدهم در بخش های مختلف، اظهار کرد: این دولت از نقد و منتقدان استقبال کرده و آنها را نعمتی برای خود می داند اما انتقاد باید سازنده و منصفانه باشد.

حجت الاسلام روحانی تصریح کرد: می بایست نقد منتقدان همان گونه که در روایات اسلامی آمده، همراه با دلسوزی و نصیحت باشد نه آن که خدای ناکرده به عنوان نقد، دولت را تخریب کنیم.

اعتدال در فرصت ها و شرایط برای زنان و مردان کشور رعایت شود

رییس جمهور با تأکید بر اعتدال و میانه روی در تمامی بخش ها گفت: باید در زمینه ایجاد فرصت های مختلف برای مردان و زنان کشور نیز اعتدال رعایت شود.

حجت الاسلام روحانی با بیان این که باید اعتدال و میانه روی در تمامی زمینه ها رعایت شود، اظهار کرد: در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اعتدال به خوبی رعایت می شد و امروز نیز باید اعتدال در توزیع بودجه بین استان ها رعايت شود.

وي با اشاره به اينكه امروز در حوزه علميه و دانشگاه ها زنان و مردان، دختران و پسران در كنار هم حضور دارند، گفت: ما باید اعتدال را به عنوان حق دختران و پسران، بانوان و مردان خود در جامعه نیز رعایت کنیم، ولی متاسفانه این اعتدال در مورد زن و مرد جامعه تا حدودی رعایت نشده است.

حجت الاسلام روحانی با تأکید بر این که ما باید با نگاه اعتدالی از توانایی بانوان در مدیریت اجرایی کشور استفاده کنیم نه آن که در این حوزه بین زنان و مردان تفاوتی قائل شویم، تصریح کرد: بانوانی که مدارج بالای علمی را در کشور طی کرده اند، سرمایه های ما محسوب می شوند و می بایست از توانمندی آنها استفاده کرد.

به گفته وی از نظر دولت تدبیر و امید جنسیت مطرح نیست بلکه آن چه اهمیت دارد ايثار، علم، پاكدامنی و توانمندی بوده و دولت نیز تاکنون سعی کرده در این مسیر گام بردارد.

رییس جمهور افزود: اساس راه امروز ما اعتدال واحترام گذاشتن است از این جهت باید اقوام به هم احترام گذاشته و حرمت افراد رعایت شود.

اجازه رواج خشونت در جامعه داده نشود

به گفته وي امسال سال اعتدال و ميانه رو بودن براي پشت سر گذاشتن مشكلات بوده و انتظار می رود تمامی نیروهای موجود در این کشور به این مهم پایبند باشند.

حجت الاسلام روحانی با اشاره به شرايط خاص كشور و با بيان اينكه نبايد اجازه رواج خشونت در جامعه داده شود، اضافه کرد: رعايت حريم ها در تمام زمينه ها امري ضروري است چرا كه اگر غير اين باشد متضرر مي شويم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم مذاکرات هسته ای، با بيان اينكه تيم مذاكره كننده كشورمان با منطق، اقتدار و با حمايت رهبري پيش مي رود، افزود: تمام توان و تلاش خود را برای مقابله با تحریم های ظالمانه به کار می گیریم و در میز مذاکره اي که منطق بر آن حاکم باشد مذاکره می کنیم.

حجت الاسلام روحانی اضافه كرد: ما در ميز مذاكره با قدرت به راه خود ادامه مي دهيم و در داخل کشور نیز بیکار ننشسته و با وجود تحریم ها قدم هاي خوبي برداشته ایم.

وي در خصوص مشكلات برخي حوزه ها از جمله محيط زيست نیز گفت: محيط زيست به معضل جدي در كشور تبديل شده و نبايد ما نسبت به معضل هاي موجود در كشور بي تفاوت باشيم.

رییس جمهور در ادامه با اشاره به پيش رو بودن ماه مبارك رمضان اظهار داشت: ماه مبارك رمضان فرصتي براي افزايش قدرت و تحمل و ماه تمرين صبر، مقاومت و ايستادگي است.

حجت الاسلام روحاني امسال را سال تحمل دانست چرا كه با تحمل ملت، همدلي و همزباني محقق می شود.

دانشگاه هاي کشور با اتصال به توليد، درآمدزا شوند

رئيس جمهوردر بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استعدادهای موجود در خراسان شمالی افزود: عدم اشتغال در این استان و سایر استان ها یک معضل جدی است اما بدون سرمایه ایجاد اشتغال میسر نخواهد شد.

حجت الاسلام روحانی با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور بايد اقتصاد دانش بنيان باشد، گفت: حركت هاي خوبي در بخش هاي علم و فناوري کشور آغاز شده به طوري كه در حال حاضر صلاحيت هزار و 500 شركت دانش بنيان در سطح كشور تاييد شده و به آنان تسهيلات پرداخت مي شود.

وي اظهار كرد: برخي از شركت هاي دانش بنيان كه تازه تاسيس هستند زمينه اشتغال بسياري از افراد را فراهم ساخته اند.

حجت الاسلام روحاني افزود: دانشگاه هاي دنيا به دليل اتصال به توليد، درآمدزا هستند و ما نيز بايد به سمتي گام برداريم كه دانشگاه هاي ما درآمدزا شوند.

وي همچنين با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات سال 92 افزود: تمام تلاش دولت این است تا وعده های خود را عملی سازد.

حجت الاسلام روحانی ادامه داد: اين دولت مدعي نيست كه بي نقص و بدون عیب حرکت می کند بلكه در تلاش است تا با استفاده از صاحب نظران و برگزیدگان اهداف خود را تحقق بخشد.

رئيس جمهور در خاتمه خراسان شمالی را به عنوان یکی از استان های مرزبان و مرزدار کشور دانست و تصریح کرد: این استان با استعدادها و سوابق فرهنگی خود می تواند در توسعه استان و کشور نقش بسزایی داشته باشد.

وی هدف سفر هیئت دولت به خراسان شمالی را شناسایی استعدادها خواند و گفت: در حد توان تلاش داریم تا توسعه استان هرچه سریع تر محقق شود.