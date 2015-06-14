توافق هسته ای با رعایت تمامی خطوط قرمز حاصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه یكشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی با بیان اینكه تیم مذاكره كننده هسته ای كشورمان در مذاكرات با کشورهای گروه ۱+۵ تمام خطوط قرمز را مورد توجه قرار داده است، افزود: حفظ غنی سازی، ادامه تحقیق و توسعه و لغو تمامی تحریم های مالی، اقتصادی و بانكی از خطوط قرمز ما در مذاكرات هستند و یقین داریم با رعایت تمامی این خطوط قرمز، توافق هسته ای حاصل می شود.

وی اظهار داشت: اگر ملت ما در مذاكرات به توفیق نهایی دست یابد، این برای اولین بار در تاریخ سیاسی جهان خواهد بود كه كشوری كه پرونده آن در شورای امنیت و در فصل هفت سازمان ملل وجود دارد با بزرگترین قدرت شرق و غرب پای میز مذاكره نشسته و توانسته مشکل را حل کند.

حجت الاسلام روحانی در ادامه با اشاره به خلق حماسه بزرگ سیاسی مردم در سال ۹۲ تصریح كرد: ملت ایران در این انتخابات میز میانه رو بودن، اعتدال و عقلانیت را برگزیدند و منطقه و جهان تحت تاثیر این حماسه بزرگ قرار گرفتند.

وی گفت: حركت مردم به گونه ای بود كه افكار عمومی جهان تحت تاثیر قرار گرفت و در دو سال گذشته نیز شاهد این تغییر بوده ایم.

حجت الاسلام روحانی با بیان این كه در گذشته تهمت هایی علیه ایران وجود داشت اما اکنون میزان این تهمت ها و تهدیدها کاهش یافته است، افزود: اكنون دیگر كسی نمی تواند منكر این موضوع شود كه ایران در خط مقدم مبارزه با تروریست قرار دارد این در حالی است كه زمانی ما را متهم می كردند كه حامی تروریست هستیم اما امروز افكار عمومی جهان با خلق حماسه سیاسی مردم تغییر كرده است.

وی گفت: اگر كمك های جمهوری اسلامی ایران نبود شاید امروز تروریسم بر عراق و ... مسلط شده بود و به طور قطع اقلیم کردستان نیز اکنون جولانگاه داعش بود.

حجت الاسلام روحانی اظهار داشت: همچنین با اراده و خواست مردم شرایط امروز كشور نسبت به سنوات گذشته در دانشگاه ها نیز متفاوت شده چرا كه فضای دانشگاهی آرام بوده و این نشان از همبستگی و انسجام ملی دارد.

وی با بیان اینكه در فضای اقتصادی نیز شرایط خوبی در كشور وجود دارد، افزود: تا زمانی كه فضای اقتصادی آرام وجود نداشته باشد سرمایه گذاری امكان پذیر نیست.

حجت الاسلام روحانی تاكید كرد: امنیت سرمایه گذاری تنها فیزیكی نیست بلکه یك بعد امنیت نیز شرایط اقتصادی بوده و امنیت و آرامش با مشارکت سه قوه و اراده جمعی حاصل می شود.

رئیس جمهور گفت: اگر چه شرایط تحریم مشكلاتی برای سرمایه گذاری ایجاد كرده اما دولت تلاش می کند با رفع تحریم ها روند سرمایه گذاری در کشور را متحول کند.

وی افزود: همچنین برای بهبود بهره وری در بخش های مختلف می بایست تحولاتی از لحاظ فناوری در كشور ایجاد شود این در حالی است كه ایران اسلامی در این حوزه نیز رتبه های خوبی دارد.

حجت الاسلام روحانی اظهار كرد: در انتخابات های امروز دوره رقابت، دوره محدودی بوده و پس از اتمام آن دوره حمایت شروع می شود چرا که با حمایت از نظام، مقام معظم رهبری و دولت می توان به پیشرفت و توسعه كشور و استان دست یافت.