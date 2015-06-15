عدم تصفیه فاضلاب احتمال آلودگی آب «نایسر» را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کریمی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرسنندج که با موضوع وضعیت آب شرب سنندج و با حضور نمایندگانی از ادارات آب و فاضلاب شهری، امور آب، فرمانداری، محیط زیست و مرکزبهداشت این شهرستان تشکیل شد، گفت: کنترل کیفی آب سنندج به صورت روزانه، ماهانه و فصلی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در روز هشت تا ۹ مورد از آب شهر نمونه برداری می شود، عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه مشکل بهداشتی در آب شرب سنندج مشاهده نشده است.

وی اظهار داشت: در نواحی منفصل شهری به دلیل کمبود آب و استفاده این نواحی از آب چاه هایی که فقط به کلرزنی آن بسنده می شود، با مشکلاتی مواجه هستیم.

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سنندج ادامه داد: اگر کلرزنی هم قطع شود احتمال ورود آلودگی به آب شرب این ناحیه وجود دارد.

کریمی با بیان اینکه فاضلاب چند منطقه نایسر وارد کانال اصلی فاضلاب که از آنجا به تصفیه خانه منتقل شود، نمی شود، اظهارداشت: اگر فاضلاب ناحیه منفصل شهری نایسر به صورت اصولی هدایت و تصفیه نشود احتمال آلودگی آب این ناحیه افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه سلامت آب یکی از دغدغه ها و خواسته ها وانتظارات بحق مردم است، عنوان کرد: باید به مسئله آب و فاضلاب نواحی منفصل شهری توجه و بر آنها نظارت بیشتری صورت گیرد.

ضوابطی برای تردد تانکرهای سوخت در کردستان تعیین شود

آرمان عمیدی نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان هم در این جلسه به احیای ایستگاه انتقال آّب پل شیخ در سنندج اشاره کرد وگفت: با انتقال آب از سد قشلاق به ایستگاه پل شیخ، آب در معرض آلودگی اعم از فاضلاب انسانی و کودهای شیمایی قرار می گیرد.

وی از دیگر معضلات استان را واژگونی تانکرهای سوخت خواند و اظهارداشت: متاسفانه در سال شاهد واژگونی هفت تا هشت مورد تانکر سوخت در استان هستیم که این حوادث در آلوده شدن آب و خاک استان بسیار تاثیرگذارند.

وی اظهارداشت: از آنجا که حذف ترانزیت دراستان امکان پذیر نیست لازم است که ضوابط اختصاصی برای تردد تانکرهای سوخت در نظر گرفته شود.

عمیدی بیان کرد: متاسفانه کردستان تنها استانی است که در کشور تردد این تانکرها را ممنوع نکرده و برای آنها هم ضوابطی تعیین نکرده است.