دانشکده مامایی و پرستاری در شیروان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی در حاشیه سفر کاروان تدبیر و امید در جمع خبرنگاران افزود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در این سفر، برای احداث دانشکده مامایی در شهرستان شیروان قول مساعد داد.

وی اظهار داشت: اختصاص اعتبارات لازم به منظور تکمیل بیمارستان در حال احداث شیروان، پیگیری تاسیس مرکز کلینیک ویژه، ضرورت توجه به ارتقاء شاخص های سلامت در شیروان و همچنین رفع کمبود تخت های بیمارستانی در این شهرستان، از دیگر مواردی بود که در این سفر مطرح و پیگیری شد که امیدواریم با تکمیل بیمارستان در حال احداث این کمبودها نیز برطرف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از توجه و اهتمام دولت به بخش سلامت تقدیر کرد و گفت: دولت اعتبارات بسیار خوبی را به این بخش اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه میزبان رئیس جمهور و کاروان دولت تدبیر و امید بود.