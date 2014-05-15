دو هزار میلیارد تومان در قالب بیمه بیکاری برای افراد جویای کار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عزیزی ظهر پنج شنبه در شورای ادارای استان لرستان با تاکید بر پییگری مسائل و مشکلات لرستان در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به طور حتم برای بررسی و پیگیری این مشکلات در برنامه هفتگی مجلس یک روز را در کمیسیون اجتماعی اختصاص خواهیم داد.

وی با بیان اینکه این جلسه با حضور استاندار لرستان، مجمع نمایندگان و مسئولان ذی ربط کشوری برگزار خواهد شد تصریح کرد: هدف از سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به لرستان بررسی مشکلات و همچنین مطالبات مردم لرستان در زمینه های مختلف است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با مطالعات میدانی که خواهیم داشت مکشلات استان لرستان را تا حدودی تعدیل کنیم.

عزیزی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس فعال ترین کمیسیون مجلس در سال گذشته شناخته شد تصریح کرد: نمایندگان لرستان نیز فعالین این کمیسیون هستند.

وی با بیان اینکه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی تنها 10 جلسه را داشت ادامه داد: این در حالیست که در سال گذشته 168 جلسه کمیسیون اجتماعی و جلسه کمیسیون برگزار شده که در آنها 80 طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون زیرمجموعه ها و بخشهای کاری فراوانی دارد ادامه داد: هم اکنون نیز طرح امتیاز تلفیقی برای ایثارگران در این کمیسیون در حال بررسی است.

عزیزی با بیان اینکه این طرح به زودی در کمیسیون اجتماعی به تصویب می رسد عنوان کرد: همچنین بعد از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس برای تصویب ارائه می شود.

وی با اشاره به تصویب دو هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب بیمه بیکاری برای متقاضیان جویای کار در کشور ادامه داد: تخصیص این میزان اعتبار در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلسی شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای این کمیسیون در حوزه جوانان و پرداخت وامهای ازدواج بیان داشت: هم اکنون تعداد افراد ثبت نامی برای دریافت وام ازدواج از 900 هزار نفر به یک میلیون و 50 هزار نفر رسیده و این در حالیست که اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به این متقاضیان اختصاص نیافته است.

عزیزی با بیان اینکه در کمیسیون اجتماعی سه هزار میلیارد تومان برای حوزه جوانان پیش بینی شد عنوان کرد: این در حالیست که متاسفانه این امر در کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار نگرفت.