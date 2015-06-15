هزارمیلیارد ریال به گردشگری خراسان شمالی اختصاص یافت

محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت یازدهم از گردشگری به عنوان یكی از مباحث مهم در توسعه كشور و استان حمایت ویژه دارد.

وی با اشاره به اینكه خراسان شمالی در بخش گردشگری ظرفیت و استعدادهای بالایی دارد، اظهار داشت: طی سفر هیئت دولت به خراسان شمالی یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به حوزه گردشگری استان اختصاص یافت.

سویدانلویی تصریح كرد: این میزان اعتبار به منظور ساخت چهار هتل چهار و پنج ستاره در استان تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینكه یكی از اهداف سفر دولت یازدهم به استان ها اتمام پروژه های نیمه تمام طی دو سال آینده است، افزود: عملیات اجرایی این هتل ها در خراسان شمالی تا سال ۹۵ به اتمام می رسد.

سویدانلویی گفت: با ایجاد زیرساخت های مناسب گردشگری زمینه توسعه استان و جذب هرچه بیشتر گردشگر فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور در قالب نوزدهیم سفر استانی دولت تدبیر و امید روز یكشنبه ۲۴ خردادماه جاری به خراسان شمالی سفر كرده بود.