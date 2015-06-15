بازار تاریخی ارومیه تعیین حریم شد/مشکل فاضلاب بازار پابرجاست

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل نبود تعیین حریم بازار تاریخی ارومیه شاهد سوء استفاده ها و تعرض در حریم بازار بودیم اظهارداشت: با ثبت و تعیین حریم بازار تاریخی ارومیه از سه هکتار به ۵ هکتار افزایش یافت.

وی با بیان اینکه تعیین حریم بازار شامل بازار تاریخی ارومیه و آثار تاریخی قرار گرفته در محوطه اطراف بازار ارومیه است اظهارداشت: طرح حریم بازار ارومیه در وسعت ۱۲ هکتار تعیین و ثبت شده است.

فتحی صیانت از آثار تاریخی و مشاغل تاریخی فعال در این بازار، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و بی رویه، جلوگیری از بلندمتربه سازی در حریم بازار تاریخی ارومیه را از مزایای تعیین حریم بازار تاریخی ارومیه و آثار تاریخی محوطه اطراف بازار عنوان کرد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در خصوص مشکل دفع غیراصولی بازار و تهدید تخریب این اثر تاریخی گفت: در حال حاضر بازار تاریخی ارومیه به دلیل نبود سیستم دفع فاضلاب و آبهای سطحی دچار آسیب جدی شده و کل سازه بازار در معرض فروپاشی کامل قرار دارد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته نجات بخشی بازار تاریخی ارومیه افزود: اثرات این رطوبت به گونه ای است که کف بازار و مجموعه ای از حجره های بازار در حال تخریب بوده و فاضلاب به جداره های بیرونی این مجموعه نفوذ کرده که در صورت عدم ساماندهی فوری، احتمال ریزش سقف بازار بخاطر سست بودن پی وجود دارد.

فتحی اعلام کرد: بازار تاریخی ارومیه یکی از آثار بی نظیر تاریخی شهر و استان است که قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی را دارد اما با وضعیت فعلی و چشم انداز ضعیف این مجموعه، ایکوموس(شورای بین المللی بناها و محوطه ها) اصلا اجازه طرح چنین موضوعی را به میراث فرهنگی نخواهد داد.

طرح ساماندهی فاضلاب بازار تاریخی ارومیه برای سال آینده ماند

فتحی با بیان اینکه متاسفانه با تاکید و خواست مکرر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مبنی بر اجرای طرح ساماندهی دفع اصولی فاضلاب بازار تاریخی ارومیه این طرح امسال اجرایی نشد گفت: علی رغم مکاتبات متعدد با شرکت آب و فاضلاب شهری استان مقرر شد این طرح سال آینده اجرایی شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یادآور شد: طرح مطالعات برنامه ریزی و اقدامات لازم در خصوص حل مشکل فاضلاب بازار تاریخی ارومیه در قالب دو برنامه کوتاه مدت و دراز مدت پیگیری می شود.

بازار ارومیه در بخش جنوب شرقی شهر ارومیه واقع است که با کاربری تجاری و اجتماعی در این شهر می درخشد فضای حاکم بر این بازار با توجه به تجمل گرایی های موجود در جامعه، گویی خود را کنار کشیده و سبک و روش باستانی و تاریخی خود را حفظ کرده است و آدمی را صدها سال به به عقب می برد و می شود به سهولت فرهنگ و سبک زندگی مردم آن دوران را لمس کرد.

در حال حاضر بخش عمده و سالم آن در بین خیابان‌های امام، عسگرآبادی، اقبال و منتظری محصور است و هر راسته از سبک و شکل خاص دوره خود پیروی کرده است، بازار ارومیه اگرچه از آثار دوره صفویه است اما در طول زمان با تغییر شیوه زندگی، دستخوش تغییرات زیادی شده است به عنوان مثال حمام این بازار متعلق به دوره زندیه و قاجاریه است.

قرار گرفتن مسجد جامع ارومیه در این محدوده سبب جذابیت بیشتری در این قسمت از شهر شده است که علاوه بر نقش اجتماعی و تجاری، یکی از قطب های فرهنگی و مذهبی ارومیه نیز محسوب می شود.سردر ورودی اصلی بازار ارومیه از طرف مسجد اعظم، یکی از زیباترین جلوه های قدیمی معماری ایران است. سبک به کار رفته در احداث این بازار، منحصرا سبک ایرانی اسلامی است که با فرهنگ مردم آن دوران همرنگی دارد.