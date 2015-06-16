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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

عفو بین الملل اعلام کرد:

بدترین بحران جهان؛ زندگی ۵۰ میلیون نفر در شرایط غیرقابل تحمل

بدترین بحران جهان؛ زندگی ۵۰ میلیون نفر در شرایط غیرقابل تحمل

عفو بین الملل با انتقاد از بی توجهی رهبران جهان به وضعیت مهاجران اعلام کرد که جهان با بدترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در خصوص مهاجران به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، عفو بین الملل امروز دوشنبه با انتقاد از رهبران جهان اعلام کرد: دولت های سراسر جهان با توجه به نیازهای اساسی مهاجرانی که کشورهای جنگ زده در آفریقا و خاورمیانه را ترک کرده اند موجب مرگ میلیون ها نفر می شوند. 

بر اساس اعلام عفو بین الملل، تعداد افرادی که به دلیل وقوع جنگ آواره شده و دست به مهاجرت زده اند به ۵۰ میلیون نفر می رسد. 

در بیانیه عفو بین الملل آمده است: ما شاهد هستیم که بدترین بحران پناهندگان در عصر ما در حال وقوع است. میلیون ها زن، مرد و کودک که از جنگ فرار کرده اند با مرگ دست و پنجه نرم می کنند و در این میان شبکه هایی از قاچاقچیان انسان و دولت ها که فقط به فکر خودشان هستند موجب تشدید بحران می شوند. 

عفو بین‌الملل در این گزارش یادآور شده که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر پناهجو در سراسر جهان منتظرند به کشوری مطمئن منتقل شوند، اما آوارگانی که مکانی برای زندگی یافته‌اند نیز نباید تنها گذارده شوند و کمک‌های بعدی باید به این پناهجویان نیز برسد.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل تنها چهار میلیون شهروند سوری سعی می‌کنند در اردوگاه‌هایی در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر در بدترین شرایط زندگی کنند. این سازمان حقوق بشری همچنین خاطر نشان می‌کند که در جنوب قاره آفریقا نیز بیش از سه میلیون نفر آواره‌اند.

در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۵۰۰ نفر پناهجو غرق شده‌اند. شمار قربانیان پناهجو در دریای مدیترانه در نیمسال اول سال ۲۰۱۵ تاکنون ۱۸۶۵ نفر بوده‌اند.

کد مطلب 2780456
عبدالحمید بیاتی

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