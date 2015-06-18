تشدیدنظارت بربازارکرمانشاه درماه رمضان/ ۲۵تیم در سطح استان فعالند

عباس سجادی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دستگاه های نظارتی و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با گشت های مختلف در ماه مبارک رمضان بر کالاها و قیمت ها نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه در ماه رمضان مصرف برخی اقلام خوراکی مانند مواد لبنی، شیرینی جات، خرما، زولبیا بامیه و ... بیشتر است، گفت: نظارت بر این اقلام طی ماه رمضان با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نظارت بر قیمت ها نیز بر عهده اتاق بازرسی سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ تیم نظارتی متشکل از بازرسان سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف در سطح استان فعال هستند که طی ماه رمضان فعالیت ها و نظارت خود را تشدید کرده و بر تعداد این تیم ها نیز افزوده خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: خوشبختانه از نظر موجودی و عرضه کالا برای ماه مبارک رمضان در استان هیچگونه مشکل و محدودیتی نداریم و اقلام مورد نیاز به اندازه کافی ذخیره سازی شده است.