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۲۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

سجادی راد خبر داد:

تشدیدنظارت بربازارکرمانشاه درماه رمضان/ ۲۵تیم در سطح استان فعالند

تشدیدنظارت بربازارکرمانشاه درماه رمضان/ ۲۵تیم در سطح استان فعالند

کرمانشاه- معاون نظارت و بازرسی سازمان معدن و تجارت استان کرمانشاه از تشدید نظارت ها بر بازار در ماه رمضان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۵ تیم کار نظارت بر بازار را انجام می دهند.

عباس سجادی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دستگاه های نظارتی و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با گشت های مختلف در ماه مبارک رمضان بر کالاها و قیمت ها نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه در ماه رمضان مصرف برخی اقلام خوراکی مانند مواد لبنی، شیرینی جات، خرما، زولبیا بامیه و ... بیشتر است، گفت: نظارت بر این اقلام طی ماه رمضان با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نظارت بر قیمت ها نیز بر عهده اتاق بازرسی سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ تیم نظارتی متشکل از بازرسان سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف در سطح استان فعال هستند که طی ماه رمضان فعالیت ها و نظارت خود را تشدید کرده و بر تعداد این تیم ها نیز افزوده خواهد شد. 

این مسئول اظهار داشت: خوشبختانه از نظر موجودی و عرضه کالا برای ماه مبارک رمضان در استان هیچگونه مشکل و محدودیتی نداریم و اقلام مورد نیاز به اندازه کافی ذخیره سازی شده است.

کد مطلب 2782095

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