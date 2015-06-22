به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی درب منبتکاری شده «دارالسیاده» به عنوان قدیمیترین درب چوبی حرم مطهر حضرت رضا(ع) و شاهکار هنری دورۀ ایلخانان مغول یکی از جذابترين و ديدنيترين آثار تاریخی و هنری، گنجینۀ تاریخ حرم رضوی موزۀ آستان قدس رضوی است که مورد توجه و استقبال زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) قرار دارد.
مسئول گنجینۀ تاریخ حرم رضوی موزۀ آستان قدس رضوی در این رابطه گفت: درب منبتکاریشده «دارالسیاده» به عنوان قدیمیترین درب چوبی حرم مطهر رضوی در سال ۷۳۵ هجری قمری در دورۀ ایلخانان مغول و به سفارش یکی از امرای وقت به دست استاد علی نجار نیشابوری ساخته شده است.
علیرضا افتخاری محل نصب قبلی این در را ورودی دارالسیاده از سمت ایوان طلای صحن عتیق عنوان کرد و گفت: این در پس از تعمیر و تغییرات ایجاد شده در رواقهای حرم مطهر حضرت رضا(ع) به موزۀ آستان قدس رضوی منتقل شده است که هر لنگۀ آن به ارتفاع ۲۹۴، عرض ۹۹ و به ضخامت ۳۰ سانتیمتراست.
وی با بیان اینکه استاد هنرمند این اثر برای تزیین آن از گرههای هندسی با تلفیق نقوش گیاهی منبتکاریشده بهره برده، افزود: استفادۀ فراوان از رنگهای لاجوردی، زنگار و ترنج در دورههای بعد، این اثر را نسبت به دیگر آثار آن دوره متمایز کرده است.
افتخاری در بیان دیگر، ویژگیهای این اثر هنری تصریح کرد: چارچوب در دارالسیاده دارای سه حاشیۀ تزیینی با نقش گیاهی طرح لوتوس یا نیلوفر آبی و نقش گرۀ پنج و شش منبتکاریشده و طرح تزیینی لوتوس است که به عنوان یک نقش کلیدی و شاخص در هنرهای قرون هفتم و هشتم هجری قمری مورد استفاده قرار میگرفته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۱۸۲ اثر تاريخي، فرهنگي، هنري و معنوي در این گنجينه به نمایش درآمده است افزود: سنگ مقام شريف امام رضا(ع) که قدمت آن به سال ۵۱۶ هجري قمري رسیده و قدیمیترین شیء موجود در گنجينه است و سه محراب کاشی زرینفام که طی فعالیتهای ساختمانی حرم مطهر در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴ از دیوار بنا جدا شده و بعدها به موزۀ آستان قدس رضوی انتقال یافته است از دیگر اشیاء به نمایشدرآمده در این گنجینه است.
نظر شما