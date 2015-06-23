جاری شدن سیل در پنجشیر افغانستان خسارات مالی بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، جاری شدن آب که بر اثر گرم شدن هوا از یک هفته پیش شروع شد خسارات زیادی در شهر «آبشار» این ولایت ایجاد کرد. بخش های زیادی از مزارع و خیابان های این شهر در نتیجه طغیان آب تخریب شدند.

در حال حاضر راه های مواصلاتی این شهر با مرکز ولایت پنجشیر قطع است و تردد در بسیاری از مسیرها امکان پذیر نیست.

حامد روشن، فرماندار شهر آبشار می گوید ما این خسارات را پیش بینی می کردیم و این مساله را با مسئولان در میان گذاشتیم اما هیچ اقدامی از سوی آنان صورت نگرفت.

هم اکنون کار امدادرسانی و تغییر دادن جهت آب شروع شده است.