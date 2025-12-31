  1. جامعه
سیل ناگهانی در استان فراه افغانستان جان یک نفر را گرفت

مدیر استانی سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی افغانستان گفت: باران شدید و سیل ناگهانی، جان یک نفر را گرفت و موجب مجروح شدن ۴ نفر دیگر در استان فراه در غرب افغانستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، محمد اسرائیل سیار، مدیر استانی سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی، روز چهارشنبه گفت که باران شدید و سیل ناگهانی، جان یک نفر را گرفت و موجب مجروح شدن ۴ نفر دیگر در استان فراه در غرب افغانستان شد.

این مقام تأیید کرد که دفتر او در صورت افزایش تعداد تلفات و خانواده‌های آسیب‌دیده و نیاز شرایط، تجهیزات لازم مانند چادر، مواد غذایی و پتو را برای ۱۵۰۰ خانواده آماده کرده است.

بخش‌هایی از افغانستان، از جمله پایتخت کابل، طی چند روز گذشته شاهد بارش برف و باران بوده‌اند. اداره هواشناسی وزارت حمل و نقل و هوانوردی غیرنظامی، بارش برف و باران بیشتری را در بخش‌هایی از کشور طی ساعات آینده پیش‌بینی کرده است.

