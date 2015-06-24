حسین غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف رشته های دارای نقص دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد ۴۱ واحد علوم تحقیقات در کشور داشت و در دولت قبل برای این واحدها تعدادی رشته در دوره کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شده بود در حالی که این واحدها از نظر زیر ساخت های نیروی انسانی و فیزیکی شرایط خوبی نداشتند.

وی افزود: در دوره مدیریت جدید قرار شد واحدهای علوم تحقیقات در واحدهای استانی و واحدهای بزرگ تجمیع شوند تا بتوانند از منابع انسانی و منابع رفاهی استفاده بهتری کنند و دانشجویان این واحدها هم دچار کمبودی نباشند.

وی در پاسخ به این سوال که نواقص اعلام شده از سوی شورای گسترش در رشته های دانشگاه آزاد چیست، گفت: رشته های واحدهای علوم تحقیقات سر ریزهای رشته های واحد علوم تحقیقات تهران بود و نقصی که وزارت علوم به آن اشاره دارد مربوط به کمبود اساتید مجرب و مناسب برای رشته های کارشناسی ارشد و دکتری است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد دارای بیش از ۳۱ هزار عضو هیات علمی تمام وقت و ۳۴ هزار عضو هیات علمی نیمه وقت است، ادامه داد: برای جبران کمبود هیات علمی برنامه ای را تدوین کرده ایم که به موجب آن از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ هر سال پنج هزار نفر را به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اضافه می کنیم.

وی ادامه داد: بدین ترتیب مجموعا طی یک برنامه ۴ ساله ۲۰ هزار نفر را جذب می کنیم.

غریبی اظهار داشت: نقصی که وزارت علوم به آن اشاره دارد مربوط به فضای آزمایشگاهی و یا منابع اطلاعاتی دانشگاه نمی شود، بلکه نقص در تعداد اعضای هیئت علمی است که با برنامه ۴ ساله این نقص جبران می شود. ضمن اینکه باید به این موضوع نیز توجه داشت که فرایند جذب هیئت علمی به خاطر مقررات جدید روند طولانی تری دارد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نواقص موجود در این رشته ها طی یک تعامل با وزارت علوم در حال حل شدن است، گفت: همچنین طبق توافقی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم قرار شده بخشی از این نواقص را با عقد قراردادهای جدید با اساتید جبران و قبل از شروع مهر۱۳۹۴ برطرف کنیم.

غریبی در پاسخ به این سوال که برای دانشجویانی که در این رشته ها تحصیل می کنند مشکلی به وجود می آید یا خیر، گفت: طی توافقی که با وزارت علوم داشتیم قرار شد دانشجویان مشغول به تحصیل در این رشته ها بدون ایجاد مشکل جدید بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند، لذا مشکلی برای دانشجویان پیش نمی آید.