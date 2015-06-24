به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، هریسون فورد ۷۲ ساله به خاطر بازی در نقش هان سولو در جنگ ستارگان بر طبق رای خوانندگان در جایگاه سوم قرار گرفت. این بازیگر در چهار فیلم ایندیانا جونز نیز بازی کرده است که اولین فیلم این مجموعه در سال ۱۹۸۱ با عنوان «مهاجمان صندوق گمشده» و آخرین فیلم با نام «ایندیاناجونز و قلمرو جمجمه بلورین» در سال ۲۰۰۸ به نمایش در آمد. جرج لوکاس خالق هر دو شخصیت محبوب هریسون فورد یعنی باستان شناس قهرمان در ایندیانا جونز و هان سولوی شورشی در جنگ ستارگان است.

تنها شخصیت محبوب زن در این فهرست شخصیت الن ریپلی با بازی سیگورنی ویور درفیلم علمی تخیلی بیگانه به کارگردانی ریدلی اسکات است که در جایگاه چهارم و پشت سر «بت من» قرار گرفت.

در نظرسنجی ایمپایر آنلاین که با مشارکت ۱۰ هزار خواننده آن انجام شد ۱۰ شخصیت تلویزیونی برتر نیز انتخاب شدند که در صدر آنها شخصیت والتر وایت در مجموعه «برکینگ بد» قرار دارد.

ده شخصیت برتر فیلم ها به ترتیب ایندیانا جونز، جیمزباند، هان سولو در جنگ ستارگان، بت من، الن ریپلی در بیگانه، جوکر، جان مک کلین در جان سخت، دارث وادر در جنگ ستارگان و دود در لبوفسکی بزرگ هستند.