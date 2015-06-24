برگزاری نشست نرماندی درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه، در پایان این نشست با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی در شرق اوکراین، بررسی توافقات مینسک و اجرای آتش‌ بس را از محورهای اصلی این مذاکرات عنوان کرد و گفت: «تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای حل بحران اوکراین، ادامه خواهیم داد».

براساس آخرین گزارش‌ها، از حدود ۱۴ ماه پیش تاکنون، بیش از شش هزار تن در جریان درگیری‌ها در شرق اوکراین کشته شده‌اند.

نشست شب گذشته در حالی برگزار شد که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ با تمدید تحریم های روسیه برای شش ماه دیگر موافقت کرده بودند.

در همین رابطه یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی خود علیه روسیه را تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶ تمدید کرد. این اقدام با هدف اطمینان از اجرای کامل توافق مینسک انجام شده است.

توافق مینسک، توافقی است که میان رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین برای پایان درگیری های در شرق اوکراین به امضا رسیده است. با وجود گذشت چند ماه از امضای این توافق مناطق شرقی اوکراین هنوز شاهد درگیری های پراکنده هستند.

مناطق شرقی اوکراین از ابتدای سال میلادی گذشته پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه خواستار جدایی از اوکراین شدند که همین امر منجر به بروز درگیری های خونین در شرق این کشور گردید.

کشورهای غربی به بهانه حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین، اقدام به تحریم روسیه کرده اند.