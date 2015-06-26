یک شاعر شعرهای سینه خیزی اش را به ناشر تحویل داد

فرزاد آبادی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این مجموعه، شعرهای جنگی من را در بر می گیرد و اسم آن را «سینه خیزی» گذاشته ام. مضامین شعرهای این مجموعه، هم درباره جنگ ۸ ساله ایران و عراق است و هم درباره جنگ هایی که داخلی هستند یعنی با درون خودمان داریم.

وی افزود: اشعار این کتاب از میان ۶ کتاب پیشین من انتخاب شده اند و شعرهایی را در بر می گیرد که از سال ۸۲ تا ۹۳ سروده ام و چاپ شده اند. یعنی این کتاب با حدود ۵۷ شعر یک مجموعه گزیده شعر است. همان طور که اشاره کردم، مضامین این شعرها، گاهی به جنگ های داخلی ما با خودمان مربوط می شود چون آدمی زاد با خودش هم جنگ دارد.

این شاعر در ادامه گفت: البته از وجه دیگر، نمی توانم محور مشخصی برای اشعار این کتاب توصیف کنم. این شعرها، علاوه بر جنگی بودن، می توانند عاشقانه هم باشند یعنی می توان آن ها را تحت عنوان شعر عاشقانه هم چاپ کرد. من همه مقولات را کنار هم حس کرده ام. زمان جنگ، ما عاشق هم بودیم و شعرهایمان هم می تواند عاشقانه باشد.

آبادی گفت: کتاب «سینه خیزی» را به تازگی به انتشارات نیماژ سپرده ام و هنوز گامی بعد از این برداشته نشده است. در حال حاضر منتظر نظر این ناشر هستم و قراردادی بسته نشده است.