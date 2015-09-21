«گنجشک کبوتر است یاکریم؟» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «گنجشک کبوتر است یاکریم؟» سروده الهه اذکاری به تازگی توسط انتشارات مایا منتشر و راهی کتابفروشی ها شده است. این کتاب یکی از عناوین مجموعه «پنجره شعر امروز» است که مجموعه اشعار جدید شاعران کشور در آن چاپ می شود.

این کتاب ۷۶ قطعه شعر سپید را شامل می شود که اکثر آن ها اشعار کوتاه و بعضا چند سطری هستند.

غالب موضوعات اشعار این کتاب اجتماعی و حاوی دغدغه های زنانه هستند.

یکی از اشعار این کتاب را می خوانیم:

خسته ام پاییز جان...

بیا..

بیا روی گونه هایم بنشین

زرد، سرخ، امسال از چشمان من شروع کن رفتن را..

خوابیدن را..

امسال بیا پاییز من باش..

پاییز جان..

بارانت می شوم، های های..

قول می دهم زیر پای رهگذرانت، خش خش، جان دهم..

امسال برای خیس چشمان من زمستان شو..

خوب می دانم تمام این فصل ها

تویی که به خواب رفته ای..

بیدار شو پاییز جان..

بیدار شو، علاج زخم هایمان تابستان نیست

بهار نیست، زمستان نیست..

تو را به جان عزیزت، به جان بارانت

امسال بیا و پاییز من باش..

این کتاب با ۸۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار ریال منتشر شده است.