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۶ تیر ۱۳۹۴، ۹:۲۴

فرماندار بابلسر:

سیگار و قلیان دروازه ورود به اعتیاد است

سیگار و قلیان دروازه ورود به اعتیاد است

بابلسر - فرماندار بابلسر، زمینه و دروازه ورود به اعتیاد را سیگار و قلیان دانست و از خانواده ها خواست که مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد صبح شنبه در جلسه مبارزه با مواد مخدر شهرستان با اشاره به پنجم تیر ماه، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: امروز مواد مخدر یکی از بلایای خانمانسوز و مهمترین مسئله اجتماعی در کشور است.

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدرشهرستان بابلسر گفت: دشمنان ملت بزرگ ایران با بهره گیری از مواد مخدر جوانان و آینده سازان ایران اسلامی را هدف قرار داده است.

وی مواد مخدر را بعد از تصادفات، سرطان و حمله قلبی، چهارمین عامل مرگ و میرها یاد کرد و افزود:خانواده ها، گروههای اجتماعی، مراکز آموزشی و ورزشی و ... با آگاهی دادن از عواقب آن به جوانان هوشیارتر عمل کنند.

وی با بیان اینکه پیشگیری مهمترین وسلیه برای کاهش این پدیده است گفت: محافظت از فرزندان و جلوگیری از روی آوردن جوانان و نوجوان به این بلای خانمانسوز از وظایف اصلی خانواده ها است.

فرماندار بابلسر اذعان کرد: اعتیاد به مثابه جنگ بدون مرز است و آسیبی که به اقتصاد جهان و سرمایه های انسانی وارد کرده، بسیار فراوان است و کشور سرافراز ایران اسلامی شهدا و جانبازان زیادی را در راه مبارزه با مواد مخدر متحمل شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بابلسر، نقش خانواده را در آگاهی بخشی به فرزندان و جامعه مهم دانست و گفت:باب شروع اعتیاد، سیگار و قلیان است و خانواده ها باید آگاهی بخشی بیشتری در این زمینه داشته باشند.

کد مطلب 2787952

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