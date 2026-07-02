همایش خانواده و پیشگیری از اعتیاد در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با هدف آگاهی بخشی خانواده ها از خطرات و تهدیدات نوین مواد مخدر برگزار شد رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سخنران ویژه این همایش بود.

️سرگرد فاطمیان در سخنان صریح و هشدار دهنده با اشاره به رواج مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها،خطاب به خانواده ها تاکید کرد: مهمترین وظیفه و رسالت امروز والدین نظارت هوشمندانه و توجه بر رفتار فرزندان است.

وی از خانواده ها خواست هرگونه تغییر ناگهانی در خلق و خو ،افت تحصیلی،معاشرت های پنهانی.آهنگ های با محتوای ترویج مواد مخدر،تغذیه و خواب غیر عادی در فرزندان را جدی گرفته و با مشاوران و متخصصان در این زمینه در میان بگذارند.

️در بخش دیگری از این نشست، این مقام انتظامی با تأکید بر اهمیت مهارت «نه گفتن» و تقویت« اعتماد به نفس» در جوانان، این دو عامل را مهمترین سد دفاعی فرزندان در برابر تعارفهای مواد مخدر دانست.

همچنین در ادامه، انواع مواد مخدر رایج میان جوانان را برای آگاهی بخشی به خانواده ها معرفی و به صورت عینی نمایش داد شد.