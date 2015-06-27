سفال های دست ساز پیکاسو در صدر فروش حراج ساتبیز لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرت دیلی، «گیلومه کروتی» مدیرعامل ساتبیز فرانسه و معاون ساتبیز اروپا در این باره گفت: ما و خانوم ماریانا پیکاسو از فروش امروز حراجی بسیار خوشحال هستیم و او قصد دارد بخشی از فروش امروز حراجی را صرف برنامه های آموزشی برای کودکان نیازمند کند. از او به خاطر اعتمادی که به ما کرد و بخشی از کلکسیون ارزشمند خود را عرضه کرد سپاسگزاریم.

«جیمز ماکی» یکی از متخصصان ساتبیز در زمینه هنر مدرن و امپرسیونیست نیز در این باره گفت: حراج امروز سفال های فوق العاده پیکاسو نقطه عطفی در فروش آثار هنری بود و معیار تازه ای را برای این ابزار هنری یعنی سفال ایجاد کرد. چیزی که آنها را منحصر به فرد کرده است این است که پیکاسو آنها را با دستان خودش درست کرده و انرژی خاصی درون آنها است. بر خلاف سرامیک های آماده ای که پیکاسو روی آنها کار کرده است، هر کدام از این آثار کاملاٌ بی نظیر هستند و این دلیل استقبال کلکسیونرها از این مجموعه ارزشمند است.

در این حراجی در مجموع ۱۲۶ قطعه اثر هنری عرضه شد که بین سال های ۱۹۴۷ تا اواخر دهه ۶۰ خلق شده اند. این آثار شامل بشقاب های نقاشی شده، گلدان،کاشی و فیگورهای دست ساز و مجسمه است.

در این حراجی گلدان «کابری» پیکاسو که گلدانی است از یک بچه بز به مبلغ ۴۸۵.۰۰۰ پوند، بیش از چهار برابر مبلغ پیش بینی شده و «گلدان مثبت منفی» یکی دیگر از کارهای سرامیکی پیکاسو که کوزه بزرگی است که روی آن فرم یک گلدان وقتی که گل هنوز خیس بوده ایجاد شده است، به مبلغ ۳۶۵.۰۰۰ پوند فروخته شد.