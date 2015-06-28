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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۴۹

مسئولان امنیتی آمریکا مدعی شدند؛

داعش قصد حمله تروریستی در آمریکا را دارد

داعش قصد حمله تروریستی در آمریکا را دارد

مسئولین امنیتی آمریکا درباره آنچه احتمال وقوع حمله تروریستی در مراسم ۴ جولای در هفته آینده اعلام کرده اند در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، مسئولان امنیتی در آمریکا اعلام کردند که احتمال وقوع یک حمله تروریستی در مراسم روز آزادی که هفته آینده در ۴ جولای برگزار خواهد شد وجود داشته و لذا در حالت آماده باش قرار دارند.

این مسئولین گفته اند که اعضاء محلی گروه تروریستی داعش قصد دارند تا در مراسم جشن های ۲۳۹مین سالگرد روز استقلال در آمریکا، این جشن ها را به حمام خون تبدیل کنند.

در این گزارش آمده است که افزایش موج دستگیری ها که ماه جاری در نیویورک انجام شده است، از وجود زمینه های جدی برای نگرانی در این خصوص خبر می دهد.

به گفته این روزنامه صهیونیستی، مقامات اداره تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (اف. بی. آی.) تأکید کردند که با هدف خنثی سازی حملات بالقوه تروریستی در روز استقلال آمریکا ممکن است به دستگیری های بیشتری نیز لازم باشد.

کد مطلب 2789676

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