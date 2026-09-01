رئیس کل دادگستری لرستان: اجرای سند تحول قضایی اولویت نخست ماست

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی صبح امروز سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان اظهار داشت: از امروز به بعد خود را خادم مردم لرستان میدانم و غیر از خدمت، شأن دیگری برای خود قائل نیستم.
وی با اشاره به رویکردهای نوین مدیریتی عنوان کرد: امروز جدیدترین نظریههای مدیریتی بر مدیریت تسهیلگر، دادهمحور و دادهبنیان تأکید دارند و در دستگاه قضایی نیز باید از این ظرفیتها برای ارتقای کیفیت خدمترسانی استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تسهیلگری در اجرای سند تحول قوه قضاییه افزود: باید در مسیر اجرای این سند، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم تا فرآیند خدمترسانی قضایی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
اجرای احکام؛ حلقه نهایی تحقق عدالت
محمدی با تأکید بر اهمیت اجرای احکام قضایی تصریح کرد: باید توجه جدی به مرحله اجرای احکام داشته باشیم؛ چراکه شالوده و فلسفه احکام قضایی زمانی محقق میشود که نتیجه آن را در مرحله اجرا ببینیم.
وی ادامه داد: صدور رأی تنها پایان فرآیند قضایی نیست، بلکه اجرای صحیح و مؤثر رأی است که میتواند نتیجه تلاش دستگاه قضایی را برای مردم ملموس کند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آرای قضایی گفت: باید همه مقدمات فراهم شود تا قاضی موضوع پرونده را بهدرستی درک کند؛ چراکه در بسیاری از موارد، رأی ناقص ناشی از فهم ناقص موضوع است.
ارتقای دانش قضات و کارکنان
محمدی با بیان اینکه دانش باید جایگاه ویژهای در دستگاه قضایی داشته باشد، اظهار داشت: اگر علم را برای هر صنفی زینت بدانیم، برای امر قضاوت که مسئولیتی خطیر و واجب است، برخورداری از دانش و آگاهی ضرورت بیشتری دارد.
وی تأکید کرد: باید قضات و کارکنان دادگستری را از همه ابعاد توسعه دهیم و روی توانمندسازی منابع انسانی تمرکز کنیم؛ چراکه توسعهیافتگی منابع انسانی زمینهساز پیشرفت و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی خواهد بود.
تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق
رئیس کل دادگستری لرستان، پیگیری پروندههای مسن و معوق و تعیین تکلیف آنها را از دیگر محورهای کاری خود در استان برشمرد و گفت: این پروندهها باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرند تا فرآیند رسیدگی به پروندههای باقیمانده تسریع شود.
وی با اشاره به شناخت خود از ظرفیتهای لرستان افزود: شناخت کافی از استان لرستان دارم و با دلاوریهای رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس آشنا هستم؛ مردم لرستان به شجاعت معروفاند و این استان، سرزمین عالمان و عالمپرور است.
محمدی با بیان اینکه لرستان سرزمین خوبان، عالمان و مدیران است، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم مسئولیتی را که بر عهده ما گذاشته شده است، به بهترین شکل انجام دهیم و این بار امانت را به سرمنزل مقصود برسانیم.
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان، اجرای سند تحول قضایی و برنامههای سالانه دستگاه قضایی را از اولویتهای اصلی خود در استان دانست و بر تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تقویت منابع انسانی و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها تأکید کرد.
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