سید احسان حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برنامه افتتاح و بهرهبرداری پروژههای راه و شهرسازی استان بین هفته دولت تا هفته دفاع مقدس تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه راه، پروژه فرخشهر-سهراهی خراجی به طول ۸ کیلومتر تقریباً به اتمام رسیده و در دستور کار افتتاح در شهریورماه قرار دارد، همچنین کمربند شمالی بروجن که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، اکنون تقریباً تکمیل شده و تلاش میشود و به زودی افتتاح خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: کلینیک دندانپزشکی چالشتر در محدوده بافت فرسوده نیز با اعتبارات بازآفرینی شهری به اتمام رسیده و جزء برنامههای افتتاحی قرار دارد.
حسینی ادامه داد: علاوهبر این، تعداد قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن که ساختوساز آنها به پایان رسیده، برای افتتاح و تحویل به متقاضیان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به موضوع تأمین زمین در قالب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیان داشت: در شهرهای استان تعداد قابل توجهی زمین تأمین شده که بخشی از آن در هفته دولت از طریق قرعهکشی واگذار شده است و فرایند واگذاری این اراضی همچنان در دست اقدام است.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دغدغههای مردم درباره مسکن ملی خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای عمده وزارت راه و شهرسازی تولید مسکن است، در سنوات گذشته متقاضیان ثبتنام کردند.
حسینی اذعان داشت: متأسفانه بدون بررسی موجودی زمین در شهرهای مختلف استان، سامانه باز بود و افراد ثبتنام و حتی واریز اولیه ۴۰ میلیون تومان را انجام دادند و این موضوع باعث ایجاد صف طولانی متقاضیان شد.
وی ادامه داد: در استان ما با توجه به تعداد بالای متقاضیان، در برخی شهرها با کمبود زمین مواجه هستیم و تاکنون حدود ۲۰ هزار متقاضی را جانمایی و پوشش دادهایم، اما نزدیک به ۳ هزار نفر دیگر که در سنوات قبل ثبتنام و واریز داشتهاند، هنوز زمین تأمین نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، هر زمینی که تأمین و به محدوده شهرها الحاق شود، در اختیار متقاضیان نهضت ملی مسکن یا جوانی جمعیت قرار میگیرد.
حسینی تأکید کرد: فقط در یک سال اخیر، ۳ هزار متقاضی جوانی جمعیت بهصورت انفرادی و گروههای دو نفره زمین دریافت کرده است، همچنین تعداد قابل توجهی زمین گروهی نهضت ملی مسکن نیز واگذار شده اما با وجود آمار بالا، برخی متقاضیان همچنان در صف انتظار هستند.
وی گفت: هدف از واریز اولیه، پالایش قطعی و نهایی افراد و شناسایی متقاضیان واقعی بود، بهعنوان مثال در فارسان حدود ۳۰۰ نفر پرداختی داشته و در صف انتظار هستند و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به مابقی متقاضیان در صف انتظار، زمین واگذار کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: علیرغم تکالیف متعدد ناشی از قانون جوانی جمعیت، عملکرد استان در حوزههای مختلف از جمله بهسازی معابر شهری و بازآفرینی شهری قابل قبول بوده و تمام تلاش خود را به کار میگیریم که تا پایان سال افراد در صف انتظار تعیین تکلیف شوند.
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