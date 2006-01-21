حفظ سلاح جنبش حماس با فعاليت هاي سياسي منافاتي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر ،" اسماعيل هنيه "يكي از رهبران برجسته جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) سلاح مقاومت را در گرو وجود اشغالگران دانست و به خبرگزاري فرانسه گفت : اين جنبش پس از ورود به مجلس قانونگذاري فلسطين علاوه بر كار سياسي به مقاومت برضد اشغالگران ادامه خواهد داد .

وي خاطر نشان كرد: حماس در ميدان مقاومت و عرصه مجلس قانونگذاري و كار سياسي فعاليت خواهد كرد واين دوهيچ تناقضي با هم ندارند .

اين عضو برجسته حماس كه از اهالي شهر الجوره در نزديكي مجدل در عسقلان در داخل سرزمين هاي اشغالي است ابراز عقيده كرد كه حماس براي حمايت از حق مقاومت حق ملت فلسطين در دفاع از خود وارد انتخابات پارلماني فلسطين خواهد شد .

اسماعيل هنيه با تاكيد بر اينكه حماس پس از ورود به مجلس قانونگذاري فلسطين براساس واكنش ها در تعامل با عمليات ترور اسرائيل عمل نخواهد كردگفت : مقاومت حماس در گرو واكنش هاي به مقاومت نيست بلكه براساس يك ديدگاه است .

هنيه خلع سلاح حماس را به شدت رد كرد و آن را جزو شرطهاي غير عملي سلاح مشروع و درگروه حضور اشغالگران دانست .

اما اين عضو برجسته جنبش حماس گفت كه اگر نيروهاي اشغالگر اسرائيل به اشغال سرزمين فلسطين پايان دهند و مردم فلسطين به حقوق از دست رفته خود دستيابند و از دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف برخوردار شوند دراين هنگام هيچ توجيهي براي سلاح مقاومت نخواهد بود .

وي بار ديگر گفت موضوع مذاكره با اسرائيل در دستور كار برنامه هاي حماس نيست زيرا تجربيات مذاكرات گذشته بين تشكيلات خودگردان و نيروهاي اشغالگر اسرائيلي شكست خورده است و حماس نمي خواهد تجربيات شكست خورده را تكرار كند و هميشه توازن قوا به سود طرف قوي در مذاكرات مي باشد.

اسماعيل هنيه تاكيد كرد:حماس تشكيل دولت مسقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف در اراضي اشغالي 1967 را به عنوان يك راه حل مرحله اي مورد تاييد قرار مي دهد و اين جنبش ديدگاه خود را در مورد مرزهاي تاريخي فلسطين وبه رسميت نشناختن اشغالگران حفظ مي كند.