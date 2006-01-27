"سفر به هيدالو" از آثار شاخص جشنواره است

حميدرضا دهقانپور، مدرس و كارشناس سينما، ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد آثار امسال جشنواره فيلم فجر گفت: "خوشبختانه كار بسيار ارزشمند مجتبي راعي به نام "سفر به هيدالو" را ديدم كه به مضمون بسيار زيبايي پرداخته بود و در بخش آثار سينماي معناگرا حضور داشت. براي آقاي راعي آرزوي موفقعيت مي‌كنم و از همه كساني كه از اينگونه سينما حمايت مي‌كنند كمال تشكر را دارم."

اين مدرس سينما افزود: "معتقدم جاي اين نوع آثار به شدت در سينماي ايران خالي و كم است؛ يعني سينمايي كه انسان را به تفكر وامي‌دارد و تحت تاثير خودش قرار مي‌دهد و مخاطب بعد از خروج از سالن سينما مدت‌ها ذهنش درگير فيلم و مطالب درون آن مي‌شود. اين روند بسيار خوبي براي سينماي ايران است، گرچه برخي آثاري كه در همين جشنواره ديده شد مايوس‌كننده است، اما آثاري نظير "سفر به هيدالو" بارقه‌اي از اميد را دل علاقمندان سينماي متفاوت و هدفمند زنده مي‌كند."

وي تاكيد كرد: "اميدوارم مسئولين و تهيه‌كنندگان سينماي ايران به اين مسئله توجه كنند كه آنچه در جهان سبب خواهد شد سينماي ايران تبديل به يك سينماي فاخر شود، تاكيد بر چنين مضامين ديني و معنايي است و اگر اين امر با تكنيك و كارگرداني سينماگران شايسته ما همراه شود، نقطه عطفي در تاريخ سينماي ايران پديد مي‌آيد."

دهقانپور گفت: "سينماگراني كه وارد اين حيطه مي‌شوند بايد مقداري هم به بيان هنري و بيان جذابيت‌هاي سينمايي توجه و رويكرد داشته باشند."