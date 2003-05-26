سفر همسر ريس جمهور فرانسه به افغانستان

به گزارش آسوشيتد پرس از كابل، برنادت شيراك همسر ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه روز يكشنبه به منظور ديداري چهار روزه وارد افغانستان شد.

قرار است وي درديداربا مقامات افغانستان حمايت پاريس را از اين كشور اعلام كند.

به گفته سيلون فورير شخص دوم سفارت فرانسه در كابل، خانم شيراك كه به همراه يكي از مسئولان وزارت امور خارجه فرانسه در اين كشور به سر مي برد پيش از ترك افغانستان با حامد كرزاي رييس جمهور و محمد ظاهر سلطان سابق افغانستان ديدار خواهد كرد.

همسر رييس جمهور فرانسه از سازمانهاي بشر دوستانه فرانسه در كابل ديدار وساخت بيمارستاني براي كودكان را نيز در اين شهر افتتاح خواهد كرد.

