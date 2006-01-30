تيم ملي در اين تورنمنت آبديده تر مي شود// بعد از رقابت هاي دوحه از واترپلو خداحافظي مي كنم

كاپيتان تيم واترپلوپلوي كشورمان ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : مربيان واترپلو درصددند تا دراين تورنمنت نفرات جوان را بيازمايند . ما در اين رقابت ها با 19 بازيكن شركت كرده ايم تا در نهايت بهترين نفرات را براي حضورهرچه قدرتمندتر در بازي هاي آسيايي دوحه برگزينيم.

وي در ادامه تصريح كرد: تيم واترپلوي ما در ديدار با قزاقستان شكست خورد اما فكر مي كنم نمايش بچه ها نسبت به بازي با ازبكستان كه به پيروزي رسيديم بهتر بود.ضمن اينكه آقاي كواچويچ اين ديدارها را ارزيابي مي كند و به شناخت خوبي از حريفان تيم واترپلوي كشورمان دست پيدا مي كند.

رضواني افزود: پيش از اين كمتراتفاق مي افتاد تيم هاي پرقدرتي نظير چين و قزاقستان دركشورمان حضور پيدا كنند و در اين گونه تورنمنت ها شركت كنند اما امروز مي بينيم اين تيم ها به اينجا مي آيند و اين حكايت از پيشرفت واترپلوي ما دارد. ضمن اينكه قصد داريم شرايطي را فراهم كنيم تا از تورنمنت هاي آتي تيم هاي كره جنوبي و ژاپن هم شركت داشته باشند.

محسن رضواني در پايان افزود: من تا به حال در چهار دوره بازي هاي آسيايي شركت كرده ام و دوست دارم پنجمين دوره اين بازي ها را هم كه در دوحه برگزار مي شود تجربه كنم. اميدوارم در اين رقابت ها عملكرد خوبي داشته باشم و با خاطره اي خوش از تيم ملي واترپلو خداحافظي كنم.