به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی رمضان در آیینه اقوام ایرانی، تنوع فرهنگی و وحدت معنوی به همت پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری و مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دهم تیرماه و در آستانه میلاد باسعادت امام حسن(ع) برگزار می‌شود.

همزمان با برگزاری این همایش از سه کتاب با نامهای چکیده مقالات همایش، مردم نگاری رمضان و رمضان در آیینه فرهنگ اقوام ایرانی رونمایی خواهد شد.

نمایشگاه عکس جلوه‌های رمضان در فرهنگ مردم ایران نیز در حاشیه همایش ملی رمضان در آیینه اقوام ایرانی، تنوع فرهنگی و وحدت معنوی برگزار خواهد شد.

در این همایش، در دو گروه از پانل‌های موازی که در دو سالن نشستهای موزه ملی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار خواهد شد ۲۰ سخنرانی توسط سخنرانان ارائه خواهد شد.