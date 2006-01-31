جلسه ويژه نمايندگان بوشهر و وزارت نفت امروز برگزار شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دراين جلسه كه صبح امروزبا حضور نمايندگان بوشهر در مجلس و معاونان وزارت نفت برگزار شد، پيش مصوباتي براي طرح در هيات دولت تهيه گرديد.

تصويب اين پيشنهادات تاثير فراواني در رفع بيكاري در اين استان و تخصيص يافتن سود قابل توجهي بابت استخراج نفت و گاز از ميادين نفت و گاز بوشهر خواهد شد كه موجب جهش قابل توجهي در سازندگي اين منطقه نيز مي گردد.

استان بوشهر با برخورداري از منابع عظيم نفت وگاز و دارا بودن 11 ميدان نفتي در محدوده خشكي خصوصا پايانه نفتي خارك، نقش برجسته اي در توليد انرژي هاي فسيلي در كشور داراست.

صدور 95 درصد نفت خام كشور، بوشهر را به عنوان اصلي ترين قطب انرژي در چرخه اقتصادي كشور محسوب نموده است.

به گزارش "مهر"، به طور كلي 67 درصد منابع گازي ، 13 درصد نفت ايران و 60 درصد نفت فلات قاره ايران در استان بوشهر قرار دارد .

تأسيسات عظيم نفت و گازدرمنطقه جم و خارك و نيزمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس كه به تنهائي 7 درصد ذخايرگازي جهان را داراست، اين استان را به مطلوب ترين گزينه جهت استقرارصنايع پائين دستي و بالادستي نفت، گاز و پتروشيمي مبدل ساخته است.