عوامل تاثیرگذار در ابتلا به زونا/ نشانه های بیماری پوستی

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری زونا نوعی عارضه ویروسی است که موجب تحریک شدید و دردناک پوست بیماران شده و به صورت تاول در سطح بدن بروز می کند. البته پیش از شروع ضایعات پوستی در این بیماری، نشانه های اولیه آن درد حاد و شدید همراه با سوزش در قفسه سینه گزارش شده است. در ادامه روند بیماری، زخم ها و تاول های دردناک پوستی ظاهر شده و سطح پوست در این مناطق به شدت آسیب پذیر و تحریک می شود. در ادامه روند بیماری، سطح تاول های فوق الذکر به تدریج خشک شده و طی دو تا سه هفته از بین می روند. در صورتی که این بیماری روند عادی خود را طی کند، اثر این تاول ها روی پوست باقی نخواهد ماند.

به گفته پزشکان، عامل ایجاد کننده بیماری زونا در افراد بالغ، همان ویروس عامل ایجادکننده آبله مرغان در کودکان بوده که ویروس Varicella zoster virus نام دارد. به اعتقاد پژوهشگران، پس از ابتلای فرد به بیماری آبله مرغان در دوران کودکی و بهبود یافتن بیماری، این ویروس توانائی باقی ماندن در سلول های عصبی نخاع را داشته و برای مدتی طولانی به صورت نهفته باقی می ماند. گاهی بر اثر اختلالات عصبی یا ضعیف شدن ساختار دفاعی بدن در افراد بالغ، این ویروس دوباره فعال شده و به صورت زونا در بدن ظاهر می شود.

نشانه های پوستی زونا بیشتر در مناطق سینه و پشت دیده شده و عمدتا در یک راستا قرار دارند. در نظر داشته باشید که این بیماری ویروسی به شدت مسری بوده و امکان انتقال آن به افراد دیگر نیز وجود دارد.

به گفته پزشکان برخی عوامل موجب افزایش ابتلا به زونا در افراد می شود که دانستن آنها برای همه مفید است.

اگر شما پیش از این دچار بیماری آبله مرغان شده اید، خطر ابتلا به زونا در شما به طور بالقوه وجود دارد زیرا همانطور که گفته شد، عامل ایجاد کننده هر دو بیماری، یک ویروس است.

افرادی که بنا به هر دلیلی از ضعف ساختار سیستم ایمنی بدن خود رنج می برند در معرض خطر بیشتر ابتلا به این بیماری قرار دارند. معمولاً بیماری هائی مانند ایدز یا دیابت موجب ضعف عمومی سیستم دفاعی بدن می شوند.

افراد بالای ۵۰ سال، به صورت کلی در معرض خطر بیشتر ابتلا به این ویروس قرار دارند.

افرادی که از داروهای ضدسرطان، استروئیدها و داروهای تجویزشده برای درمان پس از پیوند عضو استفاده می کنند، به طور بالقوه جز گروه هایی محسوب می شوند که خطر ابتلا به زونا در آنها بیش از افراد عادی است.