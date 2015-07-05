مراسم لیالی قدر از رادیو تبریز و شبکه سهند زنده پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، سید محسن لطیفی گفت: این مرکز برای انعکاس و پوشش گسترده مراسم احیای شب های قدر برای مخاطبان برنامه های خاصی تدارک دیده و از تمام ظرفیت خود برای پوشش مطلوب و شایسته مراسم معنوی این شب ها استفاده خواهد کرد.

وی هدف این برنامه ها را فراهم کردن زمینه استفاده معنوی و بهره مندی بیشتر روزه داران از فیوضات این شب ها عنوان و تصریح کرد: «رحمت قاپیسی» ویژه برنامه شبکه استانی سهند است که به صورت زنده بعد از خبر آذری از ساعت ۲۳:۴۰ شب تا سه بامداد با پخش مراسم این شب ها از مصلای حضرت امام خمینی (ره) تبریز با بخش های مختلف دعا، مناجات، احکام، مداحی، بحث های کارشناسی و دعای جوشن كبیر پخش خواهد شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان افزود: شنوندگان رادیو تبریز هم همانند سال های گذشته در شب قدر می توانند شنونده ویژه برنامه «رحمت گئجه سی» باشند که به صورت زنده از ساعت ۲۳ شب تا سه بامداد با بخش های مختلف گفتگوی کارشناسی، گزارش مردمی و پخش مستقیم مراسم لیالی قدر تقدیم مخاطبان خواهد شد.

لطیفی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: به غیر از این ویژه برنامه ها، تمامی برنامه های صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در شب های قدر تلاش خواهند كرد با تولید و پخش برنامه های متنوع ساعات پر بار شب های قدر را همراه مخاطبان باشند.